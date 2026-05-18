10월 익산 세계유산·가을 산길 달릴 레이서 모여라

전북 익산시는 세계유산과 가을 산길을 함께 즐길 수 있는 ‘제2회 익산 트레일레이스’ 참가자 300명을 선착순 모집한다고 18일 밝혔다.
익산 트레일레이스는 지난해 시민이 직접 지역 콘텐츠를 제안하고 실행하는 ‘문화도시 삼삼오오 사업’을 통해 만들어졌다. 문화도시 삼삼오오에 제안된 100개 아이디어 가운데 1위에 선정되며 지역 대표 스포츠 콘텐츠로서 성장 가능성을 인정받았다.
실제 지난해 10월 열린 제1회 대회에는 전국 각지에서 90여 명의 선수가 참가해 용화산과 미륵산 일대 약 20㎞ 코스를 달렸다. 세계유산인 미륵사지를 지나는 구간이 참가자들의 큰 호응을 얻으며 익산만의 차별화된 코스로 주목받았다.
올해 대회는 더배움협동조합과 익산 철인클럽 주관으로 10월 17일 오전 8시 용화산과 미륵산 일원에서 열린다. 코스는 서동공원 내 마한박물관 광장에서 출발해 용화산과 미륵산, 미륵사지를 거쳐 다시 출발점으로 돌아오는 총 20㎞ 구간으로 구성된다.
참가자에게는 기념 티셔츠와 완주 메달이 제공되며 남녀 각각 1~3위 참가자에 대한 시상도 진행된다. 참가 희망자는 익산시 문화도시지원센터 누리집에 게시된 네이버폼(naver.me/x6JUcr0U)을 통해 신청하면 된다.
박성일 익산시 문화유산과장은 “최근 러닝 문화 확산과 함께 트레일러닝에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “익산 트레일레이스가 시민과 참가자, 지역이 함께 성장하는 지속 가능한 지역 스포츠 콘텐츠로 자리 잡길 기대한다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0