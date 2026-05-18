‘5월 무더위’에 온열질환 사망자 가장 일찍 나와

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 18일 04시 30분

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15일 서울 최고기온 31.3도 기록
감시체계 가동 첫날 80대男 숨져
주말 이틀 동안 26명 응급실 찾아…“폭염땐 외출-야외 작업 피해야”
연천서 물놀이하던 16세 학생 사망

이른 무더위 때문에 역대 가장 이른 시점에 온열질환 사망자가 발생했다. ⓒ뉴스1
이른 무더위 때문에 역대 가장 이른 시점에 온열질환 사망자가 발생했다. ⓒ뉴스1
5월 중순부터 전국 낮 최고기온이 30도를 웃도는 등 초여름 날씨가 이어지면서 역대 가장 이른 시기에 온열질환 사망자가 발생했다. 올여름 평균기온이 평년보다 높을 것으로 전망됨에 따라 더위에 취약한 고령자 등의 주의가 필요하다.

● 온열질환 감시 첫날부터 사망자 발생

17일 질병관리청에 따르면 올해 온열질환 감시 체계가 시작된 15일 서울 동대문구에서 80대 남성이 열사병으로 쓰러진 채 발견됐다. 이 남성은 즉시 병원으로 옮겨졌지만 의식을 회복하지 못하고 다음 날 숨졌다.