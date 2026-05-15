지식재산처, 특허심판원 어린이 체험시설 개장

지식재산처는 서울 송파구에 있는 어린이 직업 체험 테마파크에 특허심판원 체험시설을 열고 체험형 지식재산 교육 프로그램을 운영한다고 14일 밝혔다. 어린이는 가상의 히어로 카드 디자인권 심판 사례를 체험하며 지식재산권의 의미와 중요성을 쉽게 익힐 수 있다. 사례는 공익변리사의 도움으로 카드 디자인 침해에 대응해 정당한 권리를 되찾는다는 내용이다. 어린이는 모의 심판을 진행하며 서로 다른 디자인을 비교하고 디자인의 공개 시점을 확인한다.



지재처는 아이들이 지식재산권의 의미와 특허심판 절차, 공익변리사의 역할을 접하면서 지식재산권의 가치를 배울 수 있을 것으로 기대한다. 지재처는 지역 아동복지시설의 어린이를 초청해 지식재산 체험 기회를 제공할 예정이다. 김용선 처장은 “많은 어린이가 직업 체험 특허심판원에서 지식재산의 의미와 가치를 알게 되길 바란다”고 했다.





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