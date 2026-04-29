충남, 대졸 예정 청년인턴 200명 뽑는다

4개월간 월급 받고 학점도 인정
충남도는 2026년 충남 청년인턴사업 참여 청년 200명을 모집한다고 28일 밝혔다. 도내 대학 졸업 예정자가 일자리를 얻어 지역에 정착할 수 있도록 마련된 이 사업은 다음 달 18일까지 각 대학을 통해 신청받는다. 대상은 도내 18개 참여 대학 소속 내년 2월 졸업 예정자다. 각 대학 추천을 통해 총 200명을 선발한다.
기업 과제 해결 참여팀도 모집
도는 인턴 참여 전 자기소개서 작성, 면접 기술 등 취업 역량 강화를 위한 사전 교육을 하며 서류 심사와 면접을 거쳐 최종 선발된 인원은 도내 기업에서 직무 중심의 인턴십을 한다. 9월부터 12월까지 4개월 동안 기업이나 공공기관에서 인턴 근무를 하며 급여와 함께 학점 인정도 받는다. 지난해에는 청년 70명이 인턴으로 근무했으며, 이 가운데 18명이 정규직으로 전환됐다.
청년이 팀을 이뤄 기업이 내는 실무 과제를 해결하는 ‘충남 친화형 파일럿 프로그램’ 참여자도 다음 달 11일까지 모집한다. 도내 대학 재학생, 졸업생 또는 도내에 거주하는 만 39세 이하 청년이 대상이며 3, 4명으로 한 팀을 구성해 지원할 수 있다. 청년과 기업, 대학(교수)이 미리 팀을 꾸려 지원하거나 직업계 고등학교 졸업 예정자나 재학생을 포함하는 경우 선정 시 우대 혜택을 받을 수 있다. 도는 총 5개 팀을 모집하며 참여 대상 선정 청년팀에게는 활동비와 재료비 등 팀당 200만 원을 지원한다.
참여 기업에는 멘토비, 시제품 제작비, 시설 구축비 등 기업당 1000만 원을, 지도 교수에게는 프로젝트 관리·자문비 200만 원을 지급한다. 앞서 선정된 15팀과 이번에 선정하는 5팀 등 총 20팀은 오는 6월부터 9월까지 4개월간 프로젝트를 진행하며 충남경제진흥원이 운영하는 사전 행사(부트캠프)와 성과공유회 등에도 참여한다.
김태영 기자 live@donga.com
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