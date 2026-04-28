휴대폰 카메라 앵글에 연산홍 가득 담아야지

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일교차가 15도 안팎으로 큰 봄 날씨가 이어진 27일, 대전 서구 둔산동 대전시의회 앞에서 시민이 만개한 연산홍을 배경으로 사진을 찍고 있다.

#대전#서구#둔산동#봄날씨#일교차#연산홍
김태영 기자 live@donga.com
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