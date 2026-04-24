주말 일교차 20도 안팎…서울 낮 25도까지 올라

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 24일 11시 11분

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서울 낮 최고 기온이 26도까지 올라가는 등 초여름 날씨를 보이는 24일 서울 종로구 광화문광장에서 여름 복장을 한 관광객들이 광장을 거닐고 있다. 2026.04.24. [서울=뉴시스]
서울 낮 최고 기온이 26도까지 올라가는 등 초여름 날씨를 보이는 24일 서울 종로구 광화문광장에서 여름 복장을 한 관광객들이 광장을 거닐고 있다. 2026.04.24. [서울=뉴시스]
맑고 대기가 깨끗한 날씨가 이번 주말까지 이어질 것이라는 예보가 나왔다. 아침에는 평년기온(5~11도)과 비슷하고 낮에는 평년 기온(18~22도)을 웃돌면서 일교차가 20도 안팎까지 벌어질 것으로 전망된다.

기상청에 따르면 이번 주말 우리나라는 중국 산둥반도에서 동해상으로 나가는 이동성고기압 영향에 들면서 맑은 날씨가 이어지겠다.

25일은 아침 최저기온이 4∼11도, 낮 최고기온이 19∼26도 수준이 되겠다. 서울은 낮 최고기온이 25도까지 오르겠고 대전 26도, 광주와 대구가 25도까지 오를 것으로 예보됐다. 일요일인 26일에는 아침 최저기온이 6∼14도, 낮 최고기온은 20∼26도로 예보됐다.

기상청은 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 20도 안팎까지 벌어지겠다고 밝혔다. 25일 세종과 경북 구미 등의 일교차가 20도까지 벌어지겠다.

대기도 건조해질 것으로 보인다. 현재 서울 등 중부내륙 일부와 강원, 경북북부에 내려진 건조주의보는 점차 중부지방과 남부내륙 다른 지역으로 확대될 전망이다. 기상청은 산불에 각별히 조심해야 한다고 밝혔다.

25일 전국의 미세먼지 농도도 대부분 지역에서 좋음~보통으로 예상된다. 한국환경공단은 일부 중서부 지역은 미세먼지 농도가 상승하겠지만 대부분 지역은 대기질이 대체로 깨끗할 것으로 내다봤다.
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최혜령 기자 herstory@donga.com
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