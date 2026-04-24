“앗 뜨거” 버스 기다리다 날벼락…60대女 등에 ‘접착제 테러’

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  • 입력 2026년 4월 24일 09시 23분

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기사와 직접관련 없는 자료사진 (게티이미지뱅크)
기사와 직접관련 없는 자료사진 (게티이미지뱅크)
대구의 한 버스정류장에서 버스를 기다리던 여성에게 접착제를 뿌리고 달아난 남성이 붙잡혔다.

23일 오전 10시 30분경 대구 남구의 한 버스정류장에서 60대 여성이 접착제 테러를 당했다.

접착제를 뿌린 사람은 70대 남성으로, 범행 직후 현장을 벗어났다.

피해 여성은 등에 화상을 입은 것으로 알려졌다.

신고를 받은 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 범인을 추적해 검거했다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

#대구#버스정류장#여성 피해자#접착제#화상#70대 남성#범행#경찰 검거#CCTV#범행 경위 조사
박태근 기자 ptk@donga.com
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