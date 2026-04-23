“늑구 2탄인가” 광명 사슴 떼 탈출…인근 야산서 발견

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  • 입력 2026년 4월 23일 17시 12분

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사슴 (위 사진은 본 기사와 무관함) ⓒ 뉴스1
사슴 (위 사진은 본 기사와 무관함) ⓒ 뉴스1
경기 광명시 옥길동의 사슴 농장에서 탈출한 사슴 5마리가 농장 인근 야산에서 발견됐다.