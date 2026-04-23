日매체 “RM, 시부야 건물 복도서 흡연…꽁초 버리기도”

방탄소년단(BTS) RM이 일본 체류 중 흡연 금지 구역에서 담배를 피우고 담배꽁초를 무단 투기했다는 현지 보도가 나왔다.
22일(현지시간) 일본 주간지 주간문춘은 RM은 최근 일본 도쿄 시부야 일대에서 지인들과 술자리를 갖던 중 여러 차례 금연 구역에서 흡연하는 모습이 목격됐다고 보도했다.
월드투어 일정으로 일본을 방문한 RM은 시부야 지역의 선술집 여러 곳을 옮겨 다녔고, 한 업소에는 약 3시간가량 머문 뒤 오전 1시쯤 자리를 떠났다고 한다.
당시 RM이 머문 해당 업소 내부에는 별도의 흡연 구역이 없었음에도, 일행과 함께 건물 복도 등에서 흡연했다는 설명이다. 이 과정에서 건물을 관리하던 경비원이 RM에게 주의를 주기도 했다고 매체는 전했다.
매체는 현장 사진 여러 장을 공개하며, RM 일행의 흡연 후 바닥에 버려진 담배꽁초를 여성 직원이 무릎을 꿇고 치우는 등 뒤처리해야 했다고 보도했다.
일본은 거리 곳곳이 금연 구역으로 지정돼 있고 별도의 흡연 공간도 엄격히 운영되고있다.
현지 팬들 사이에서는 “공공장소에서 기본적인 규칙을 지키지 않았다”, “흡연 자체보다 흡연한 장소가 문제”라는 반응이 나왔다. 반면 현지 매체에 대해 지나친 사생활 침해라는 지적도 함께 제기됐다.
다만 현재까지 RM과 소속사 하이브는 해당 의혹에 대해 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.
BTS는 지난 17~18일 일본 도쿄돔에서 월드투어 도쿄 공연을 열었다. 공연은 2회 모두 전석 매진되며 양일간 11만 관객을 동원했다. 일본 일정을 마친 BTS는 오는 25~26일과 28일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움에서 북미 투어를 이어갈 예정이다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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