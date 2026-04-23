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사회
부처님오신날 앞두고 봉축점등식
동아일보
입력
2026-04-23 04:30
2026년 4월 23일 04시 30분
이한결 기자
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다음 달 24일 불기 2570년(2026년) 부처님오신날을 앞두고 22일 서울 종로구 광화문광장에서 ‘평화와 화합의 보현사 탑등’ 봉축점등식이 열렸다. 세계 평화와 남북 화합·공존을 기원하는 의미로, 북한의 대표적인 고려 석탑인 묘향산 보현사 8각 13층 석탑을 전통 한지 등을 이용해 19m 높이로 재현했다. 참석자들이 소형 연등을 들고 탑돌이를 하고 있다.
#부처님오신날
#봉축점등식
#광화문광장
#세계평화
#남북화합
#공존
#소형연등
#탑돌이
이한결 기자 always@donga.com
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