국민이 생각한 정책 아이디어 2만7000건 모였다

지식재산처는 정책 반영 공모전인 ‘모두의 아이디어’에 총 2만7000건이 접수됐다고 16일 밝혔다. 모두의 아이디어는 국민의 창의적 아이디어를 발굴해 창업과 연구개발로 연결하고, 각 정부 부처의 정책에 반영하는 범국민 개방형 공모전이다.
지재처에 따르면 올해 1월 8일부터 4월 15일까지 진행된 공모전 접수 결과 최종 제출된 아이디어는 2만7185건으로 집계됐다. 이는 정부 부처 아이디어 공모전 가운데 가장 많은 기록이다. 분야별로는 자유 공모 정책 분야에 1만765건(39.6%)이 접수돼 가장 많았고, 지정 공모 9264건(34.1%), 자유 공모 기술 분야 7156건(26.3%) 순으로 집계됐다.
인공지능(AI) 기반 자동 분류에 의한 자유 공모 접수 결과를 살펴보면 정책 분야에서는 국토 교통이 1736건으로 가장 많았다. 기술 분야에서는 제조업이 1345건으로 가장 높은 접수 건수를 기록했다. 지정 공모 분야(10개 과제)에서는 행정안전부 ‘AI로 더 편리한 공공서비스 만들기’ 과제에 1617건이 접수됐다.
접수된 아이디어는 5월 말까지 분야별 전문가의 1차 심사를 거쳐 우수 아이디어로 선발된다. 심사는 정책 기술 세부 분류별 30개 분야로 나눠 진행되며 전문가가 10여 일 동안 심사한다. 아이디어 도용과 유출을 막기 위해 심사위원은 비밀 유지 서약 후 지정된 공간에서 제한된 시간 동안 시스템을 통해서만 열람해 평가한다. 아이디어 1건당 심사위원 3명이 평가하며, 총 100건의 우수 아이디어를 선정할 계획이다.
선정된 아이디어는 9월 말까지 창업, 사업화, 정책 반영으로 이어질 수 있도록 고도화 프로그램을 지원받는다. 분야별 전문가 자문과 아이디어 확장을 시작으로 정책 아이디어는 실증까지, 기술 아이디어는 특허 출원과 시작품 제작까지 지원한다. 정책 아이디어는 소관 부처 담당 공무원이 직접 멘토로 참여한다.
10월까지 수상자 60명을 선정한 뒤 왕중왕전을 거쳐 최종 수상작을 공개할 예정이다. 이후 정책 아이디어는 법령과 제도에 반영되고, 기술 아이디어는 창업과 사업화로 실현되도록 범부처 협력체계를 가동한다.
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