언덕 구른 중장비 무인편의점 덮쳐…70대 운전자 부상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 15일 18시 09분

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편의점으로 돌진한 로드롤러. 서울 은평소방서 제공
편의점으로 돌진한 로드롤러. 서울 은평소방서 제공
공사 현장에서 작업 중이던 중장비가 무인 편의점으로 돌진했다.

15일 소방당국과 서울 서부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 53분경 서울 은평구 신사동의 한 도로포장 공사 현장 인근에서 로드롤러가 언덕 아래로 굴러 내려와 무인 편의점을 덮쳤다.

이 사고로 70대 남성 운전자가 다쳐 병원으로 이송됐다. 편의점 일부는 파손됐지만 당시 점포 내부에는 사람이 없어 추가 인명 피해는 발생하지 않았다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

#중장비#무인 편의점#사고#로드롤러
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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