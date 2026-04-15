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사회
언덕 구른 중장비 무인편의점 덮쳐…70대 운전자 부상
동아일보
업데이트
2026-04-15 19:14
2026년 4월 15일 19시 14분
입력
2026-04-15 18:09
2026년 4월 15일 18시 09분
조혜선 기자
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편의점으로 돌진한 로드롤러. 서울 은평소방서 제공
공사 현장에서 작업 중이던 중장비가 무인 편의점으로 돌진했다.
15일 소방당국과 서울 서부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 53분경 서울 은평구 신사동의 한 도로포장 공사 현장 인근에서 로드롤러가 언덕 아래로 굴러 내려와 무인 편의점을 덮쳤다.
이 사고로 70대 남성 운전자가 다쳐 병원으로 이송됐다. 편의점 일부는 파손됐지만 당시 점포 내부에는 사람이 없어 추가 인명 피해는 발생하지 않았다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
#중장비
#무인 편의점
#사고
#로드롤러
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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