꽃밭에 풍덩 빠진듯

  • 동아일보

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14일 서울 성동구 중랑천 산책로 2.2km 구간 정원에서 외국인 관광객과 시민들이 활짝 핀 튤립과 수선화 사진을 찍으며 봄 나들이를 즐기고 있다.

#중랑천#산책로#튤립#수선화#봄 나들이
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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