전주, 하천-계곡 불법시설 집중 단속

부지 내 불법 점용 시설물 적발
전북 전주시가 하천과 계곡 주변 불법 시설물에 대한 대대적인 정비에 나섰다.
변상금 부과-행정대집행 예정
전주시는 윤동욱 시장 권한대행(부시장)을 단장으로 5개 과, 20명 규모의 ‘하천·계곡 불법시설 정비 전담반’을 구성하고 본격적인 대응에 착수했다고 13일 밝혔다.
정비 대상은 하천부지 내 불법 점용 시설물이다. 시는 인허가 자료를 대조해 위반 행위자를 파악하고, 이달 중 적발된 시설에 대해 자진 철거와 원상복구를 유도할 계획이다.
불응하거나 상습적으로 위반한 시설에 대해서는 변상금 부과, 고발, 행정대집행 등 법적 조치를 취할 방침이다. 하천부지와 경계가 모호한 구간은 현황 측량을 실시해 행정 처분의 정확성을 높인다. 전주시는 불법행위 방지를 위해 현수막, 홍보 안내문, 표지판, 시 누리집 등을 활용한 홍보도 병행해 시민의 자발적인 참여를 유도할 예정이다. 앞서 전주시는 전담반 회의를 열고 부서별 역할 분담과 불법 유형별 사후 대응 방안을 논의했다.
윤 부시장은 “하천과 계곡 내 불법시설은 자연 훼손뿐 아니라 집중호우 시 안전사고로 이어질 수 있다”며 “여름철 호우에 대비해 우선순위를 정하고 시급한 시설부터 신속히 정비해 시민이 안심할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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