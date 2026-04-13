고유가 피해지원금, 27일부터 지급 시작

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3256만명에 1,2차 나눠 최대 60만원

윤호중 행정안전부 장관이 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 고유가 피해지원금 지급 계획을 발표하고 있다. 2026.4.11 뉴스1
윤호중 행정안전부 장관이 11일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 고유가 피해지원금 지급 계획을 발표하고 있다. 2026.4.11 뉴스1
정부가 고유가, 고물가로 인한 어려움을 덜기 위한 ‘고유가 피해지원금’을 국민 70%에게 1인당 10만∼60만 원 규모로 지급한다. 12일 행정안전부에 따르면 고유가 피해지원금은 건강보험료 산출 기준 소득 하위 70%에게 지급되며 약 3256만 명의 국민이 대상이 될 것으로 보인다.

지원금 신청과 지급은 1, 2차로 나눠 진행된다. 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족은 27일부터 다음 달 8일까지 1차로 우선 지급된다. 여기에 속하지 않는 소득 기준 하위 70%는 2차로 다음 달 18일부터 7월 3일까지 받을 수 있다. 피해지원금 대상을 선정하는 세부 기준은 다음 달 나올 예정이다.

기초생활수급자는 55만 원, 차상위계층·한부모가족 대상자는 45만 원을 받을 수 있고 비수도권이나 인구감소지역에 사는 주민에게는 5만 원이 추가로 지급돼 최대 60만 원을 받게 된다. 나머지 소득 하위 70%는 거주 지역에 따라 금액이 다르게 지급된다. 수도권은 10만 원, 비수도권은 15만 원을 받게 되고 인구감소지역 중 우대지역에 살 경우 20만 원, 특별지원지역에 살 경우 25만 원을 받는다.

피해지원금은 신용·체크카드, 지역사랑상품권, 선불카드 중 선택해 받을 수 있다. 사용처는 지난해 민생회복 소비쿠폰과 마찬가지로 전통시장과 연 매출 30억 원 이하 사업장에서만 쓸 수 있다. 온라인 쇼핑몰 및 사행, 유흥 업종이나 공과금 납부 등으로는 쓸 수 없다. 사용 지역도 제한된다. 특별시, 광역시 주민들은 살고 있는 특별시와 광역시에서만 쓸 수 있고, 도(道) 지역 주민들은 주소지 시군에서만 사용 가능하다. 또 피해지원금은 8월 31일까지 쓰지 않으면 소멸된다.

#고유가 피해지원금#인구감소지역#지역사랑상품권#사용 제한#소득 하위 70%#비수도권
한재희 기자 hee@donga.com
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