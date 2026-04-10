병원에 실려온 3살 아이…경찰, 20대 부모 체포

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 10일 13시 30분

글자크기 설정

게티이미지뱅크
게티이미지뱅크


경기 양주에서 3살 아이가 심하게 다친 상태로 병원에 실려왔다. 아동학대가 의심되는 상황에 경찰은 아이의 부모를 체포했다.

10일 양주경찰서에 따르면 전날 오후 9시 30분경 경기 의정부시에 있는 한 병원 응급실에서 “3살 아이가 실려 왔는데 아동학대 의심 정황이 있다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.

병원으로 실려왔을 당시 A 군은 온몸에 상처를 입은 상태였던 것으로 전해졌다. A 군은 이후 뇌수술을 받았지만 현재 상태가 위중한 것으로 알려졌다.

경찰은 A 군의 20대 부모를 아동학대 혐의가 있는 것으로 보고 긴급 체포했다. 다만 혐의점이 명확하게 드러나지 않은 상태임을 고려해 여러 가능성을 두고 조사하고 있다.

#양주#20대 부모#3살 아이#아동학대 의심 정황
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스