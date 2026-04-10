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사회
병원에 실려온 3살 아이…경찰, 20대 부모 체포
동아일보
업데이트
2026-04-10 13:35
2026년 4월 10일 13시 35분
입력
2026-04-10 13:30
2026년 4월 10일 13시 30분
최재호 기자
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게티이미지뱅크
경기 양주에서 3살 아이가 심하게 다친 상태로 병원에 실려왔다. 아동학대가 의심되는 상황에 경찰은 아이의 부모를 체포했다.
10일 양주경찰서에 따르면 전날 오후 9시 30분경 경기 의정부시에 있는 한 병원 응급실에서 “3살 아이가 실려 왔는데 아동학대 의심 정황이 있다”는 내용의 112 신고가 접수됐다.
병원으로 실려왔을 당시 A 군은 온몸에 상처를 입은 상태였던 것으로 전해졌다. A 군은 이후 뇌수술을 받았지만 현재 상태가 위중한 것으로 알려졌다.
경찰은 A 군의 20대 부모를 아동학대 혐의가 있는 것으로 보고 긴급 체포했다. 다만 혐의점이 명확하게 드러나지 않은 상태임을 고려해 여러 가능성을 두고 조사하고 있다.
#양주
#20대 부모
#3살 아이
#아동학대 의심 정황
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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