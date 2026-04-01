‘졸졸 새는 수돗물’ 연 48억 원어치 막았다

부여, 수자원公과 상수도 현대화
충남 부여군은 2017년부터 물관리 전문기관인 한국수자원공사(K-water)와 함께 지방상수도 현대화 1차 사업을 진행하며 큰 성과를 내고 있다고 6일 밝혔다.
50.5%이던 유수율 87%까지 올려
군은 그동안 사업비 269억 원을 투입해 관내 전 지역에 대한 블록시스템 구축과 누수 탐사·복구 사업을 진행했다.
이후 부여읍과 석성면, 규암면 등의 유수율을 2017년 기준 50.5%에서 2022년 기준 87%까지 끌어올렸다. 이를 통해 연간 190만㎥의 누수를 줄여 연간 48억 원의 수돗물 생산 비용을 절감하는 효과를 냈다.
군은 주민 물 복지 향상을 위해 지속적으로 사업을 추진하고 있다. 기존 지방상수도 현대화 사업의 성과 유지를 위해 한국수자원공사로부터 유수율, 통합운영센터, 상수도 설비 분야에 대한 컨설팅을 지원받고, 군은 시설 운영과 개선을 수행하고 있다.
특히 2022년 지방상수도 현대화 사업 2단계 대상지로 선정되면서 2028년까지 홍산면과 은산면에 사업비 188억 원을 투입해 사업을 진행하고 있다. 향후 사업을 통해 홍산면과 은산면의 목표 유수율 85%를 달성하면, 새는 물 약 25만㎥를 줄여 연간 10억 원의 수돗물 생산 비용을 절감할 것으로 예상된다.
이와 함께 지난해에는 지방상수도 현대화 2차 사업에 선정되면서 사업비 147억 원을 확보했다. 이석청 군 상하수도사업소장은 “앞으로도 진행 중인 지방상수도 현대화 공모사업과 2차 사업을 성공적으로 마무리해 지역 주민의 물 복지 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
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