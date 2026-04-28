국힘, ‘컷오프’했던 김영환 충북 공천… 현역 11명 모두 생존

국민의힘 충북도지사 후보로 김영환 현 지사가 27일 선출됐다. 공천 배제(컷오프)당한 이후 효력을 정지해 달라며 낸 가처분 신청을 법원이 받아들여 다시 경선을 진행한 끝에 기사회생한 것. 이로써 국민의힘 소속 현역 광역단체장 11명 전원의 본선 직행이 확정됐다.
낮은 당 지지율에 따른 구인난, ‘현역 프리미엄’에 기대는 현실론이 맞물리면서 나타난 ‘현역 불패’ 현상을 두고 정치권에선 양날의 검이 될 수 있다는 분석이 나온다. 더불어민주당은 즉각 김 지사와 국민의힘을 향해 “스스로 교체 대상이라고 판단했던 후보를 다시 내세웠다”고 각을 세웠다.
핵심 격전지의 여야 선거전도 치열해지고 있다. 국민의힘 소속 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장이 이날 동시에 예비후보로 등록하며 직무를 정지하고 본격적으로 선거운동을 시작했다. 민주당 서울시장 후보 정원오 전 서울 성동구청장은 민주당 열세 지역인 ‘강남 3구’를 공략했고, 민주당 부산시장 후보 전재수 의원은 지역구 인사를 돌며 맞대결 채비를 마쳤다.
● 돌고 돌아 김영환으로
국민의힘 공천관리위원회는 김 지사가 윤석열 전 대통령의 변호인인 윤갑근 전 대구고검장을 경선에서 꺾고 국민의힘 충북도지사 후보로 선출됐다고 이날 밝혔다. 김 지사는 경선 결과 발표 뒤 “‘정책’과 ‘비전’으로 당당하게 승부하겠다”고 소감을 밝혔다.
김 지사는 당초 지난달 16일 이정현 전임 공관위원장 체제에서 ‘혁신 공천’을 이유로 컷오프됐었다. 하루 뒤에는 경찰이 김 지사에 대해 청탁금지법 위반 등의 혐의로 사전 구속영장을 신청하기도 했다. 하지만 검찰은 사전 구속영장 신청을 기각했고, 김 지사가 낸 컷오프 효력정지 가처분 신청도 법원이 받아들이면서 경선에 다시 참여한 끝에 후보로 확정됐다. 이 과정에서 ‘새 인물’로 언급되던 조길형 전 충북 충주시장은 경선을 포기하기도 했다.
민주당은 즉각 김 지사의 사법 리스크를 거론하며 공세에 나섰다. 김현정 원내대변인은 “돈봉투 수수 의혹에서 시작된 수사는 농막 수리비 대납 의혹까지 확대되어 여전히 현재진행형”이라고 주장했다.
김 지사가 후보로 확정되면서 충북도지사 선거는 20대 대선 당시 윤 전 대통령 대선캠프에 몸담았던 김 지사와 민주당 신용한 지방시대위원회 부위원장의 대결로 펼쳐지게 됐다. 신 부위원장은 윤 전 대통령 대선캠프 정책총괄지원실장을 지냈으나 2022년 국민의힘을 탈당했고 2024년 민주당에 입당한 뒤 이른바 ‘명태균 보고서’를 폭로하는 등 윤 전 대통령을 비판해 왔다. 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 이달 10, 11일 802명을 대상으로 실시한 가상 양자대결에선 신 후보가 55%, 김 지사가 29%였다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
국민의힘은 서울 부산 인천 대전 울산 세종 강원 충북 충남 경북 경남 등 현역 광역단체장 11명이 모두 본선에 진출해 민주당 후보와 겨루게 됐다. 야권 관계자는 “현역 단체장들의 지역 평가가 나쁘지 않다”며 “새 인물을 내세운 민주당과 비교해 신선함이 떨어지는 건 불리한 요소”라고 했다.
● 서울·부산시장 선거 레이스 시작
오 시장과 박 시장이 27일 나란히 예비후보로 등록하면서 지방선거 핵심 승부처인 서울·부산시장 선거의 여야 간 본격적인 선거전도 시작됐다. 예비후보가 되면 선거사무소 설치, 현수막 게시, 어깨띠 착용 등의 선거운동을 할 수 있다.
오 시장은 예비후보 등록 직후 “관변단체 사람들이 속속 민주당 정원오 후보 캠프에 집결하고 있는 게 감지되고 있다”며 정 전 구청장을 겨냥했다. 정 전 구청장 역시 이날 민주당의 험지이자, 부동산 민심의 바로미터인 서울 서초구의 고속터미널을 찾아 “서초도 파랗게”를 외치며 오 시장을 견제했다.
박 시장도 이날 예비후보 등록으로 시장 업무를 잠시 내려놓는 대신 선거운동을 시작했고, 전 의원도 이날 오후 자신의 지역구인 부산 북구 구포시장을 찾아 의원직 사퇴를 앞두고 주민들과 마지막 인사를 나누며 본격적인 선거전 돌입을 알렸다.
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