47세 한다감, 결혼 6년 만 임신…“시험관 한 번에, 연예계 최고령 산모”

배우 한다감이 임신 소식을 직접 전하며 엄마가 된 근황을 알렸다. 결혼 6년 만에 시험관 시술에 성공해 가을 출산을 앞두고 있다는 점이 함께 전해지며 관심이 쏠리고 있다.
28일 한다감은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 손편지를 올리고 임신 사실을 공개했다. 그는 “이런 감회와 감정으로 글을 올리는 건 처음”이라며 “20대 때 데뷔해 바쁘게 달려오다 41세에 결혼했고, 결혼 6년 차에 아이를 갖게 됐다”고 밝혔다.
이어 “지금도 믿기지 않지만 사실”이라며 “늦은 시기에 큰 축복을 받아 감사한 마음으로 소식을 전한다”고 덧붙였다.
● 시험관 한 번에 성공…“준비 과정이 도움”
한다감은 임신 과정도 함께 설명했다. 그는 “연극을 마치고 좋은 컨디션에서 결과를 얻고 싶어 병원을 미리 다니며 준비했다”며 “시험관 시술 한 번에 성공했다”고 밝혔다.
또 “운동과 식단 관리에 꾸준히 신경 쓴 것이 도움이 된 것 같다”고 전했다. 현재는 안정기에 접어들어 운동과 방송 활동도 병행하고 있다고 설명했다.
한다감은 “아직도 믿기지 않지만 새로운 인생으로 들어가는 느낌”이라며 “최고령 산모인 만큼 더 신경 쓰고 조심하며 지내겠다”고 말했다. 이어 “아이와는 가을쯤 만나게 될 것 같다”며 축하에 대한 감사도 전했다.
한편 한다감은 1980년 9월생으로 1999년 MBC 드라마 ‘사랑을 위하여’로 데뷔했다. 이후 ‘명랑소녀 성공기’, ‘풀하우스’, ‘서울 1945’, ‘구미호: 여우누이뎐’ 등 다양한 작품에 출연했다.
그는 2020년 1세 연상의 사업가와 결혼했으며, 결혼 6년 만에 임신 소식을 전했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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