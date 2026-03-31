전북소방, 도내 자동차 부품-금속 공장 합동 조사

인화성 설비 등 많아 화재 취약
전북소방본부는 고용노동부, 시군 건축부서 등과 함께 다음 달 17일까지 전북 지역 자동차 부품 제조 공장과 금속 가공 공장을 대상으로 합동 조사를 진행한다고 27일 밝혔다.
총 506곳 중 107곳 대상 진행
전북소방본부에 따르면 자동차부품 제조와 금속 가공 공장은 공정 과정에서 인화성 액체와 각종 설비를 취급하는 경우가 많고, 대형 기계와 복잡한 작업 환경으로 화재 발생 시 연소 확대와 인명 피해 우려가 크다.
이에 따라 전북소방본부 등은 공장 규모와 화재 위험성 등을 종합적으로 고려해 긴급 점검 대상을 선정하고, 위험 요인을 사전에 제거하는 데 중점을 둘 방침이다. 전북 지역 자동차 부품 제조 및 금속 가공 공장은 총 506곳인데, 이번 합동 조사는 107곳을 대상으로 진행한다.
주요 조사 내용은 △소방시설 유지·관리 상태와 정상 작동 여부 △건축물 불법 증축 및 용도변경 여부 △무허가 위험물 사용 및 위험물 저장·취급 기준 준수 여부 △화재·폭발 예방 안전 수칙 준수 등이다. 특히 화재 시 피해를 키울 수 있는 요소인 위험물 취급 기준 준수 여부와 불법 증축, 불법 용도변경 확인에 중점을 둘 계획이다. 이오숙 전북소방본부장은 “이번 합동 조사를 통해 잠재적인 위험 요인을 철저히 점검하고, 도민이 안심하고 일할 수 있도록 공장 시설의 안전망을 촘촘히 다지겠다”고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
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