기장 살해한 前부기장… ‘49세 김동환’ 신상공개

항공사에 함께 근무했던 동료 기장을 살해한 전직 부기장 김동환(49·사진)의 신상정보가 24일 공개됐다. 부산경찰청은 이날 오후 신상정보 공개심의위원회를 열고 살인 혐의를 받는 김동환의 이름과 나이, 사진을 공개하기로 결정했다. 경찰 내외부 위원 7명으로 구성된 위원회는 “충분한 증거가 있고 범죄의 잔인성과 중대성이 인정돼 공공이익을 위한 필요가 크다”며 신상공개 이유를 밝혔다.
김동환은 17일 오전 5시 반경 부산 부산진구 아파트에서 전 직장 동료인 50대 기장을 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의로 20일 구속됐다. 김동환은 범행 전 16일 경기 고양시에서도 또 다른 기장을 목졸라 살해하려고 시도했다가 미수에 그쳤다. 그는 아파트 승강기에 ‘고장’ 안내문을 붙여 놓고 피해자를 계단으로 유도했던 것으로 알려졌다.
경찰 조사 결과 김동환은 부산에서 범행을 저지른 뒤엔 경남 창원으로 이동해 세 번째 범행을 시도했다. 경찰은 김동환이 범행 전 6개월 동안 택배기사로 위장해 살해하려고 했던 기장들의 동선을 파악한 점 등을 토대로 범행을 장기간 준비한 것으로 보고 있다.
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