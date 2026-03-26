한양대, 방위산업 최고경영자 과정 제1기 개강… K-방산 리더 양성 본격화

한양대는 급변하는 안보 환경과 첨단 기술 패러다임 변화에 대응해 대한민국 방위산업의 글로벌 경쟁력을 이끌 최고경영자 및 핵심 리더 양성을 목표로 ‘방위산업 최고경영자 과정 제1기’를 신설했다. 4월 개강을 앞두고 원우 모집을 진행중이다.
본 과정은 정책·군·산업·기술·금융을 아우르는 통합 교육과 실질적 네트워크 구축을 핵심 가치로 삼고 있다. 교육 과정은 ▲정책 환경과 산업 구조를 다루는 전략·정책 모듈 ▲글로벌 수출 사례와 협력 모델을 분석하는 글로벌 비즈니스 모듈 ▲AI, 데이터, 사이버보안, 첨단 무기체계 등 미래 전장 대응 기술 모듈로 구성돼 있다.
강사진은 방위사업청, 국방부, 국방과학연구소(ADD), 국방기술진흥연구소를 비롯해 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 방산 대기업, 연구기관을 대표하는 전·현직 전문가들로 구성했다. 이들은 실제 정책 결정과 사업 현장에서 축적된 경험과 전략적 인사이트를 중심으로 강의를 진행할 예정이다.
주임교수는 공군 준장 출신 김태욱 한양대 특임교수가 맡아 커리큘럼을 총괄한다. 교육 대상은 방위산업 기업 CEO 및 임원, 공공기관 및 연구기관 책임자, 군 주요 인사, 금융·투자 분야 고위 관계자 등이다.
교육은 4월 7일부터 7월 14일까지 매주 화요일 한양대 서울캠퍼스에서 진행한다. 절충 교역, 산업 협력, 방산 클러스터, MRO, 부품·소재 국산화, 수출 전략 등 실무 중심 주제와 함께 리더십 및 조직관리 역량 강화 프로그램 교육을 받는다. 정원은 40명 내외. 수료 후 한양대 총동문회 정회원 자격과 다양한 교내 혜택을 제공한다.
문의: 한양대 방위산업 최고경영자과정
이설 기자 snow@donga.com
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