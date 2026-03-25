폐농약병 개당 100원, 봉지는 80원 보상

광주시 영농폐기물 수거 사업
광주시는 농촌지역 영농폐기물로 인한 환경오염과 불법소각을 예방하고 체계적인 수거·처리 기반을 구축하기 위해 영농폐기물 수거·처리 지원사업을 시행한다고 24일 밝혔다.
북구에 집하장 2곳 신규 설치
시는 올해 총 8300만 원의 예산을 투입해 △농촌 폐비닐 및 폐농약 용기 수거보상금 지원 △공동집하장 확충 △농민 대상 분리배출 교육 강화 등을 추진한다. 시는 폐비닐 355t, 폐농약 용기 27만 여개를 수거해 영농폐기물의 적정 배출과 재활용 참여를 유도할 방침이다.
농촌폐비닐 수거보상은 수거 품질에 따라 차등 지급한다. 보상단가는 A등급 kg당 140원, B등급 130원, C등급 120원이다. 폐농약 용기는 병류 개당 100원, 봉지류 개당 80원을 지급한다.
시는 영농폐기물의 원활한 수거를 위해 지난해 공동집하장을 2곳을 남구에 설치한 데 이어 올해는 북구에 2곳을 신규 설치한다. 농민 대상 교육과 홍보도 강화한다. 한국환경공단과 협력해 폐비닐과 폐농약 용기의 올바른 배출 방법, 수거 불가 품목, 폐비닐 수거등급제, 개정된 폐농약 용기 배출 요령 등을 안내한다.
시는 사업을 통해 농촌지역의 영농폐기물 방치와 불법소각을 줄이고 농촌지역 재활용 활성화, 생활환경 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다. 정미경 광주시 자원순환과장은 “영농폐기물은 농촌 환경오염의 주요 원인인 만큼 수거보상, 집하장 확충, 교육을 통해 체계적인 관리 기반을 만들겠다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
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