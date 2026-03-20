시큰시큰한 잇몸, 원인은 수면부족… “이렇게 예방해요”

45도 각도로 잇몸에 밀착해 5~10회 닦아야
잇몸에 무리 주지 않는 적절한 힘 조절 중요
하루 한번 이상 치실 사용…잇몸병 예방 도움
매년 3월 20일은 세계치과의사연맹(FDI)이 전 세계인들에게 구강 건강의 중요성과 예방 의식을 알리기 위해 제정한 ‘세계 구강보건의 날’(World Oral Health Day)이다.
올해 캠페인 주제는 ‘행복한 구강은 행복한 삶’(A Happy Mouth Is A Happy Life)으로, 건강한 구강이 삶의 질과 전반적인 건강에 중요한 영향을 미친다는 점을 강조하고 있다.
20일 의료계에 따르면 건강한 구강을 유지하기 위해서는 올바른 방법으로 꾸준히 관리하는 것이 중요하다. 하지만 바쁜 일상 속에서는 이를 실천하기가 쉽지 않다. 특히 직장인은 잦은 야근과 업무 스트레스로 생활 패턴이 불규칙해지면서 구강 관리에 소홀해지기 쉽고, 수면 부족과 스트레스가 반복되면 잇몸 건강이 악화될 위험도 커진다.
연구에 따르면, 수면 부족과 스트레스가 지속되면 코르티솔 분비가 증가해 면역 기능이 약해지고 잇몸 조직의 염증 반응이 커질 수 있다.
이때 쉽게 노출되는 단순 포진 바이러스(HSV) 감염은 구내염을 동반해 입과 입술 주위의 통증을 유발한다. 또 스트레스는 침 분비를 감소시켜 구강 건조의 원인이 될 수 있으며, 야근 중 자주 마시는 커피와 같은 카페인 음료는 구강 내 산도를 높여 이러한 증상을 악화시킬 수 있다.
충분한 휴식과 스트레스 해소로 일시적인 잇몸 통증은 회복될 수 있지만, 통증이 1~2주 이상 지속되거나 심한 경우 잇몸병으로 악화될 수 있어 적절한 구강 관리가 필요하다. 스트레스와 수면 부족으로 구강 환경이 나빠질수록 평소 올바른 양치습관이 중요하다.
야근 후 늦게 귀가하면 피곤한 상태에서 양치를 대충 하거나 치아 표면만 간단히 닦고 잠자리에 드는 경우가 많다. 하지만 잇몸병의 주요 원인인 플라그는 치아 표면보다 치아 사이와 잇몸선에 쌓이기 쉽다. 따라서 양치할 때는 치아 사이와 잇몸선 부위를 중심으로 꼼꼼히 닦는 것이 중요하다.
대한구강보건협회는 잇몸병 예방에 효과적인 양치법으로 ‘표준잇몸양치법’(변형 바스법)을 권장하고 있다. 칫솔을 연필 쥐듯 가볍게 잡고 칫솔모를 잇몸선에 45도 각도로 밀착한 뒤 5~10회 미세한 진동을 준 다음, 잇몸에서 치아 방향으로 쓸어내듯 닦는 방식이다.
양치할 때는 올바른 부위를 닦는 것만큼 잇몸에 무리를 주지 않는 적절한 힘 조절도 중요하다. 과도한 힘으로 양치하면 잇몸이 손상될 수 있기 때문이다.
이때 음파전동칫솔을 활용하면 일정한 강도로 양치하는 데 도움이 될 수 있다. 음파전동칫솔은 미세한 음파 진동으로 발생하는 공기방울이 잇몸선을 부드럽게 세정해 잇몸 손상 위험을 줄이면서도 효과적으로 플라그 제거를 돕는다.
필립스 소닉케어의 임상 연구 결과에 따르면, 음파전동칫솔이 수동칫솔보다 잇몸 건강을 더 효과적으로 개선하는 것으로 나타났다. 음파전동칫솔을 사용한 집단은 치은염이 29.99%, 잇몸 출혈이 74.08%, 플라그가 28.66% 감소한 반면, 수동칫솔 사용 집단은 치은염이 오히려 1.84% 증가했으며, 잇몸 출혈은 24.72%, 플라그는 0.87% 감소하는데 그쳤다.
전문가들은 하루 한 번 이상 치실이나 치간칫솔을 사용하면 치아 사이에 쌓인 플라그 제거에 도움이 되고 잇몸병을 예방하는 데 효과적이라고 조언한다.
치실은 치아 사이에 부드럽게 넣어 잇몸선 아래까지 닿도록 한 뒤 치아 면을 따라 위아래로 움직이며 플라그를 제거하는 방식으로 사용한다. 치간칫솔은 치아 사이 공간에 맞는 크기를 선택해 앞뒤로 부드럽게 움직이며 세정하면 된다.
박용덕 대한구강보건협회 회장(경희대학교 명예교수)은 “잇몸병은 날카로운 통증보다 둔한 불편감이나 뻐근함으로 나타나는 경우가 많아 자각이 늦어지기 쉬운 만큼 예방 중심의 관리가 중요하다”며 “세계 구강보건의 날을 맞아, 평소 양치 습관을 점검하고 일상에서 올바른 양치법을 실천하길 바란다”고 말했다.
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