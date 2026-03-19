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사회
광주 경찰특공대원 훈련중 오발…자기 허벅지 관통상
동아일보
업데이트
2026-03-19 19:15
2026년 3월 19일 19시 15분
입력
2026-03-19 18:14
2026년 3월 19일 18시 14분
송치훈 기자
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광주경찰청 경찰특공대 훈련 중 오발 사고가 발생해 대원 1명이 허벅지 관통상을 입었다.
19일 광주경찰청에 따르면 이날 오전 10시 59분경 광주 광산구 삼도동 광주경찰청 경찰특공대 레펠 훈련장에서 전술팀 소속 40대 박모 경위가 권총으로 사격을 한 뒤 권총집에 집어넣는 과정에서 실수로 격발했다.
이 사고로 특공대원 박 경위가 오른쪽 허벅지에 관통상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.
경찰은 박 경위가 5층 높이 건물에서 레펠을 타고 내려와 도착지점에서 권총을 발사하는 테러 대응 훈련 중 오발사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
#광주
#경찰
#특공대원
#훈련
#총기
#오발
#사고
송치훈 기자 sch53@donga.com
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