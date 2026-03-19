김포공항역 80대 발빠짐 사고…‘고무발판’으로도 못 막았다

서울 지하철 김포공항역에서 80대 승객이 열차와 승강장 사이 틈에 빠지는 사고가 발생했다. 탑승 중 두 발이 동시에 빠졌다가 구조됐으며 전치 3주 진단을 받은 것으로 전해졌다. 곡선 승강장에서 반복되는 ‘발빠짐’ 사고가 다시 발생하면서, 시설 기준과 안전 대책의 실효성 논란도 커지고 있다.
80세 여성 A 씨는 지난 9일 오후 2시 40분경 서울 지하철 5호선 김포공항역 승강장에서 열차에 탑승하려다 발이 열차와 승강장 사이 틈에 빠지는 사고가 발생했다. 당시 A 씨는 열차에 오르는 순간 두 발이 동시에 틈에 빠지며 하반신이 아래로 내려갔고, 주변 승객들의 도움으로 곧바로 구조된 것으로 전해졌다.
사고 이후 A 씨는 열차를 이용해 이동한 뒤 역 측에 사고를 알렸으며, 현장에서 사고 접수를 진행했다. 이후 병원 진료를 통해 전치 3주 진단을 받았으며, 기존 척추 수술 이력을 고려해 추가 이상 여부를 확인하기 위한 정밀 진료도 받은 것으로 전해졌다. 가족 측은 “사고 이후 불안 증세 등 정신적 충격도 이어지고 있다”고 전했다.
● 곡선 승강장 ‘발빠짐’ 사고 반복
유사 사고는 과거에도 반복돼 왔다. 2016년 5호선 신길역에서는 승객의 발이 열차와 승강장 사이에 빠지는 사고가 발생했고, 2001년에는 같은 역에서 승강장과 전동차 사이에 끼어 숨지는 사고도 있었다.
국회에 제출된 자료에 따르면 2015년부터 2020년까지 서울 지하철 1~8호선 안전사고 부상자는 총 2574명이며, 이 가운데 승강장 발빠짐 사고는 381명으로 집계됐다.
● 10cm 넘으면 대책 대상…김포공항역엔 고무발판
현행 국토교통부 기준에 따르면 열차와 승강장 사이 간격이 10cm를 넘는 구간은 안전발판 등 별도 보완 조치 대상이다. 이에 따라 서울시는 자동안전발판 설치를 확대하고 있다.
자동안전발판은 승강장 안전문과 열차 출입문이 열릴 때 상승해 틈을 줄이고, 문이 닫히면 다시 내려가는 방식이다.
다만 김포공항역 해당 위치에는 자동안전발판이 아닌 고무발판이 설치돼 있다. 고무발판을 제외한 열차와 승강장 사이 간격은 약 17cm로, 보완 장치가 설치돼 있음에도 발이 빠질 수 있는 공간이 남아 있는 상태였다.
● 공사 “기존 기준 따라 설치”…사고 경위 조사 중
서울교통공사는 김포공항역이 고무발판이 설치된 구간으로, 자동안전발판 설치 대상에서는 제외됐다고 설명했다. 공사 관계자는 동아닷컴에 “김포공항역에는 이미 고무발판이 설치돼 있고, 현재로서는 자동안전발판 추가 설치 계획은 없다”고 밝혔다.
이어 “열차와 승강장 사이 간격이 있는 점을 고려해 안내문을 부착하고, 안내방송을 하는 등 안전조치를 하고 있다”고 덧붙였다. 공사 측은 이번 사고의 정확한 경위에 대해서는 현재 조사 중이라고 밝혔다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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