“美공항 폭파” 협박 글 올린 20대 한국인 남성 검거

미국 공항을 폭파하겠다고 협박 글을 올린 20대 한국인 남성이 검거됐다.
17일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사과는 공중협박 혐의를 받는 20대 한국인 남성 A 씨를 불구속 상태로 이날 검찰에 송치했다.
A 씨는 지난해 3월 20일 미국 디트로이트 공항 홈페이지 게시판에 영문으로 폭파 협박 글을 올린 혐의를 받고 있다.
경찰은 올해 1월쯤 미국 수사기관(HSI)으로부터 수사 협조 요청을 받아 국제 공조 수사를 해왔다.
경찰은 “앞으로도 국내외를 불문하고 국제공조 등 국경을 넘는 수사를 통해 작성자를 끝까지 추적하여 검거할 방침”이라고 전했다.
아울러 “대규모 공연이나 행사와 관련된 협박성 게시글의 경우, 단순 장난이라 하더라도 구속 수사 등 강력한 조치를 검토하는 등 엄정 대응할 방침”이라고 했다.
오는 21일 예정된 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 앞두고 테러 위협 등에 대한 선제적 경고 메시지로 보인다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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