[동작구] 65세 이상 어르신은 짜장면 반값

서울 동작구가 지난달 23일 어르신의 건강한 노후 생활 지원과 지역 경제 활성화를 위해 추진 중인 효도가게 프로젝트의 ‘효도식당’ 1호점을 공개했다.
효도가게 프로젝트는 동작구의 대표 어르신 복지 사업인 효도패키지의 일환으로 관내에 거주하는 만 65세 이상 어르신에게 할인 혜택을 제공하는 업소를 지정하는 사업이다. 효도가게에는 △식당 △미용실 △이용실 △목욕탕 △안경점 등 생활 밀착형 업종이 참여하며 할인율은 10∼50%까지 다양하다.
구에 따르면 효도가게 참여 업소 모집 결과 현재 350여 곳이 참여 의사를 밝힌 상태다. 이번에 효도식당 1호점으로 지정된 곳은 지하철 7호선 숭실대입구역 1번 출구 인근에 위치한 중식당 ‘부라문’이다. 만 65세 이상 어르신은 신분증을 지참해 방문하면 하루 10명 한정으로 기존 8000원인 짜장면을 50% 할인된 4000원에 즐길 수 있다. 그 외 어르신은 25% 할인된 6000원에 짜장면을 먹을 수 있다.
구는 이번 1호점을 시작으로 효도식당 협약 업소를 점차 확대해 어르신들의 식비 부담을 완화할 계획이다. 효도식당 지정 업소에는 △할인금액 기부영수증 처리 △공공요금 등 실비 지원 △구청 인증 공식 ‘효도식당’ 현판 제공 △집중 홍보 지원 등 다양한 특전을 제공한다.
한편 동작구는 지난달 6일 효도카드 수행업체 ‘코나아이’와 업무협약을 맺고 효도카드 사업을 본격 추진 중이다. 동작구에 1년 이상 거주한 만 80세 이상 어르신에게 우선 발급되는 효도카드는 △체육·문화시설 △미용실 △목욕탕 △안경점 등에서 3만 원 한도로 사용할 수 있으며 지난달 24일부터 교부를 진행하고 있다. 구는 4월 중 효도카드 대상 연령을 확대해 더 많은 어르신이 복지 혜택을 누리도록 할 방침이다. 동작구 관계자는 “앞으로도 효도가게 참여 업소를 지속적으로 확대해 어르신 복지 체감도를 높여가겠다”라고 말했다.
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