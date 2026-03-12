대구서 알몸으로 도로 활보한 20대 남성 체포

  동아일보

뉴시스
대구의 한 도로에서 20대 남성이 알몸으로 활보하다가 경찰에 붙잡혔다.

12일 대구 수성경찰서는 20대 A 씨를 공연음란 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.

A 씨는 지난 10일 오후9시경 수성구 두산교와 상동네거리 일대를 알몸으로 배회한 혐의를 받는다.

그는 도로에서 운행 중인 차량 앞을 가로막으며 방해하기도 한 것으로 전해졌다.

당시 A 씨는 술에 취한 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰은 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
