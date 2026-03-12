본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
대구서 알몸으로 도로 활보한 20대 남성 체포
동아일보
입력
2026-03-12 13:22
2026년 3월 12일 13시 22분
김예슬 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260312/133515774/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
뉴시스
대구의 한 도로에서 20대 남성이 알몸으로 활보하다가 경찰에 붙잡혔다.
12일 대구 수성경찰서는 20대 A 씨를 공연음란 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 지난 10일 오후9시경 수성구 두산교와 상동네거리 일대를 알몸으로 배회한 혐의를 받는다.
그는 도로에서 운행 중인 차량 앞을 가로막으며 방해하기도 한 것으로 전해졌다.
당시 A 씨는 술에 취한 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.
경찰은 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.
#알몸 활보
#공연음란 혐의
#대구
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[속보]李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”
2
“화장실 이용 2000원” 카페 키오스크 ‘신메뉴’ 등장 논란
3
이재룡 CCTV 보니…분리대 10여개 쓸면서 중앙선 타고 질주
4
전재수 “부산시장 출마하겠다”…정청래 “당 명운이 걸렸다”
5
‘까마귀 모양 드론’으로 교도소에 마약 배달…美 신종 범죄 기승
6
“美 정보당국, 이란 정권 붕괴 가능성 없다고 보고”
7
망명 번복한 이란 선수…“돌아오면 죽어” 어머니 메시지 못봤다
8
“팁 꾸러미까지 주는 한국인…베트남서 호구로 통해”[e글e글]
9
‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지
10
“하늘에서 붉은 비가…” 유럽 덮친 ‘블러드 레인’ 원인은?
1
‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지
2
‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌
3
‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려
4
“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물
5
‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정
6
장동혁, ‘절윤’ 후속조치 일축… 오세훈, 공천 신청 안밝혀
7
“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란
8
용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지
9
[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가
10
장동혁 “선거 끝날 때까지 모든 징계 사건 논의 중단”
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
[속보]李 “신속히 민생 지원…직접 지원땐 현금보다 지역화폐로”
2
“화장실 이용 2000원” 카페 키오스크 ‘신메뉴’ 등장 논란
3
이재룡 CCTV 보니…분리대 10여개 쓸면서 중앙선 타고 질주
4
전재수 “부산시장 출마하겠다”…정청래 “당 명운이 걸렸다”
5
‘까마귀 모양 드론’으로 교도소에 마약 배달…美 신종 범죄 기승
6
“美 정보당국, 이란 정권 붕괴 가능성 없다고 보고”
7
망명 번복한 이란 선수…“돌아오면 죽어” 어머니 메시지 못봤다
8
“팁 꾸러미까지 주는 한국인…베트남서 호구로 통해”[e글e글]
9
‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지
10
“하늘에서 붉은 비가…” 유럽 덮친 ‘블러드 레인’ 원인은?
1
‘보수의 심장’ TK도 뒤집혔다…민주 29%, 국힘 25% 지지
2
‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌
3
‘사드’ 다음은… 美, 韓에 ‘전쟁 지원 요청’ 우려
4
“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물
5
‘대출 사기’ 민주당 양문석 의원 당선무효 확정
6
장동혁, ‘절윤’ 후속조치 일축… 오세훈, 공천 신청 안밝혀
7
“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란
8
용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지
9
[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가
10
장동혁 “선거 끝날 때까지 모든 징계 사건 논의 중단”
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“하늘에서 붉은 비가 쏟아진다” 유럽 덮친 ‘블러드 레인’
“200만원대 기뢰 1개만으로도, 전세계 석유공급 20% 차단 가능”
추미애 경기지사 출마 공식화…“검찰개혁 입법화 노력할 것”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0