BTS 컴백공연 앞두고 손님맞이 준비

11일 오전 서울 중구의 한 주점에서 직원들이 가게 내부를 방탄소년단(BTS)의 상징색인 보라색 소품과 멤버 포토카드 등으로 꾸미고 있다. 약 4년 만에 컴백하는 BTS는 정규 5집 ‘아리랑’ 발매를 기념해 21일 광화문광장 일대에서 특별 공연을 열 예정이다.

#BTS#보라색#광화문광장#특별 공연
양회성 기자 yohan@donga.com
