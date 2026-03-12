본문으로 바로가기
사회
BTS 컴백공연 앞두고 손님맞이 준비
동아일보
입력
2026-03-12 04:30
2026년 3월 12일 04시 30분
양회성 기자
11일 오전 서울 중구의 한 주점에서 직원들이 가게 내부를 방탄소년단(BTS)의 상징색인 보라색 소품과 멤버 포토카드 등으로 꾸미고 있다. 약 4년 만에 컴백하는 BTS는 정규 5집 ‘아리랑’ 발매를 기념해 21일 광화문광장 일대에서 특별 공연을 열 예정이다.
#BTS
#보라색
#광화문광장
#특별 공연
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
사드 빼간 美, 한국軍 지원도 요청할까…日은 자위대 투입 검토
2
‘검찰 개혁’ 갈라진 與… “대통령 협박” “李도 배신자” 정면충돌
3
뮤지컬 배우 남경주, 성폭행 혐의 검찰 송치
4
“먹는 알부민, 조미료 퍼먹는 셈” 서울대 교수의 경고
5
“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란
6
장동혁, ‘절윤’ 후속조치 일축… 오세훈, 공천 신청 안밝혀
7
[오늘의 운세/3월 12일]
8
쑥대밭 이란 공군기지에 ‘미국산 F-14’ 전투기가…
9
“200만원대 기뢰 1개만으로도, 전세계 석유공급 20% 차단 가능”
10
[사설]檢개혁안 마구 흔드는 與 강경파… 누굴 믿고 이리 무도한가
1
“이란 군함 나포보다 침몰이 재밌어”…트럼프 막말에 비판 봇물
2
‘李공소취소-검찰개혁 거래설’ 파장…친명계 발끈, 국힘은 공세
3
韓 석유 비축량 208일치라지만… 실제 소비량 감안하면 68일치
4
[사설]“사드도 중동 차출”… 충분한 사전 협의가 동맹 현대화 안전판
5
용돈 달라는 40대 아들에 격분, 흉기 휘두른 70대 아버지
6
[단독]美, 주한미군 사드 미사일 일부도 차출
7
트럼프 손녀 “파산하겠네” 전쟁중 초고가 쇼핑…미국인들 뿔났다
8
정성호 “검사들에 李공소취소 말한 사실 없다” 거래설 부인
9
장동혁, 인적쇄신 질문에 침묵…“결의문이 당의 마지막 입장”
10
“갤럭시로 날 찍어? 너무 짜증” 프리지아 발언 논란
