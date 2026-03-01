일자리 찾고, 내 집 마련 상담하고

  • 동아일보

10일 오전 서울시청 지하 서울 갤러리에서 열린 서울 청년 홈 앤 잡(Home & Job) 페어에서 청년들이 내 집 마련을 위한 서울시 서비스에 대해 상담하고 있다. 이날 행사에서는 청년들을 대상으로 주거, 금융, 취업 관련 상담을 진행했다.
#서울시청#홈 앤 잡 페어#청년#서울시 서비스#주거 상담#금융 상담#취업 상담
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

