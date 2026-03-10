이현재 하남시장 “전봇대 뽑고 원도심 풍경 바꿉니다”

신장전통시장 전주 철거 현장 찾아
2028년까지 ‘1000억 로드맵’ 가동
이 시장 “도시 품격 업그레이드할 것”
“전봇대를 뽑아내고 시민들께 깨끗한 하늘과 안전한 길을 돌려드리겠습니다.”
10일 오전 신장전통시장 인근 전주(전봇대) 철거 현장을 찾은 이현재 경기 하남시장의 목소리에는 확신이 차 있었다. 전주 철거 작업은 ‘신장전통시장 주변 지중화사업’의 핵심 공정이다.
이 시장은 상인과 주민들을 향해 “거미줄처럼 얽힌 전선은 도시의 안전을 위협하고 미관을 해치는 원도심의 해묵은 숙제였다”라고 강조했다. 현장에서 주민들에게 2028년까지 이어질 ‘지중화 로드맵’을 직접 설명하며 사업 성과도 공유했다.
이 시장이 이 사업에 공을 들인 이유는 분명했다. 원도심의 ‘보행권’ 확보와 ‘안전’. 신장시장 주변은 좁은 보도에 전신주가 자리를 차지해 유모차나 휠체어가 지나가기 힘들었고, 엉킨 전선은 늘 화재 위험이 도사리고 있었다. 이 시장은 “단순히 전선을 땅에 묻는 것이 아니라, 교통약자가 마음 놓고 걷고 전통시장의 이미지를 세련되게 바꾸는 ‘도시 재생’의 핵심”이라고 했다.
실제로 이번 1단계 사업(60억 원 규모)이 이달 말 준공되면, 신장시장 일대의 전신주 24본과 통신주 3본이 완전히 사라져 거리 풍경이 지금과는 확연히 달라진다. 화재 위험도 줄고 시장 주변 미관 개선으로 지역 상권 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.
2단계 사업은 다음 달 남한고등학교 주변 통학로(0.79㎞) 지중화 공사에 들어가 올해 말까지 완료할 예정이다. 최근 공모에 선정된 3단계 사업을 통해 2028년 4월까지 덕풍시장 부근과 남한중학교 통학로(1.01㎞)의 전주를 모두 철거한다는 구상이다.
하남시가 현재 추진 중이거나 예정된 원도심 지중화 사업 규모는 약 1000억 원에 달한다. 기초지자체로서는 파격적인 투자다. 이 시장은 “전주 철거가 하남시 원도심이 더 깨끗하고 안전한 도시로 도약하는 상징”이라며 “3월 말까지 남은 공정을 안전하게 마무리하고, 앞으로 예정된 원도심 지중화 사업들도 성공적으로 추진해 도시의 품격을 한 단계 더 높이겠다”라고 말했다.
