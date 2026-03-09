소비자원 “두쫀쿠, 알레르기-치아 손상 주의를”

최근 유행하는 ‘두바이 쫀득 쿠키’(일명 두쫀쿠)를 섭취하고 알레르기가 발생하거나 치아 손상 등 위해를 입은 사례가 확인되면서 한국소비자원은 안전 사고 예방을 위한 소비자안전주의보를 발령했다.
8일 한국소비자원에 따르면 1∼2월 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 두쫀쿠 관련 위해 정보는 총 23건이다. 섭취 후 알레르기 증상이 발생한 경우가 11건(47.8%)으로 가장 많았다. 이어 소화계통 장애 5건(21.7%), 이물질 혼입으로 인한 치아 손상 4건(17.4%), 이물질 발견 2건(8.7%), 이물질로 인한 구강 내 출혈 1건(4.4%) 순으로 파악됐다. 두쫀쿠는 제작 과정에서 견과류 껍질이나 딱딱하게 뭉친 카다이프 등의 원재료가 혼입될 가능성이 있다.
한국소비자원이 두쫀쿠 40개 제품의 온라인 판매 페이지 표시 실태를 조사한 결과, 알레르기 유발 물질 표시가 미흡하거나 미표시한 판매처가 27곳으로 절반 이상을 차지했다. 소비기한 표시 미흡은 35곳, 원산지 표시 미흡은 16곳으로 나타났다. 한국소비자원은 두쫀쿠 온라인 판매 시 주의 사항을 만들어 판매업체 등에 배포할 계획이다.
한국소비자원은 “두쫀쿠는 원재료가 밀, 우유, 견과류 등으로 알레르기 유발 물질을 포함하고 있기 때문에 소비자 주의가 필요하다”며 “치아 파절 등 안전사고를 유발할 가능성도 있다”고 밝혔다.
