“선생님, 남친이랑 찍은 프로필 사진 내려주세요”…교사 SNS 간섭한 학부모 논란

퇴근 시간 이후 교사의 개인 소셜네트워크서비스(SNS) 프로필 사진을 문제 삼으며 삭제를 종용한 학부모의 사연이 알려져 공분을 사고 있다.
6일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 ‘우리 부모님이 선생님한테 이러면 난 자퇴할 것’이라는 제목의 게시물이 확산하며 논란의 중심에 섰다. 해당 게시물에는 학부모가 교사에게 보낸 것으로 추정되는 카카오톡 메시지 캡처 화면이 담겼다.
공개된 메시지에 따르면 학부모는 오후 6시가 넘은 시각 교사에게 메시지를 보내 “카톡 프로필 사진이 남자친구와 찍으신 것 같다”며 “아이들이 한창 공부해야 하는 시기에 (이런 사진은) 적절하지 않은 것 같으니 내려달라”고 요구했다.
이후 교사가 별다른 대응을 하지 않자 해당 학부모는 “일부러 피하시는 것 같다”며 “오늘까지 답장이 없으면 국민신문고에 민원을 넣고 사실관계 확인을 위한 정보공개청구를 하겠다”는 압박성 메시지를 추가로 보냈다.
이 같은 사실이 알려지자 누리꾼들 사이에서는 명백한 교권 침해이자 사생활 간섭이라는 비판이 쏟아지고 있다. 네티즌들은 “교사의 사생활 영역까지 통제하려는 것은 선을 넘은 행동이다”, “프로필 사진과 학생의 학습권이 무슨 상관이 있는지 이해할 수 없다”며 황당하다는 반응을 보였다. 일각에서는 “내 부모가 저런 행동을 했다면 부끄러워서 학교에 다니지 못했을 것”이라며 자녀가 처할 난처한 상황을 우려하기도 했다.
