연세대 ‘제8기 부동산 최고위 과정’ 개설

연세대 경영전문대학원 상남경영원(원장 박세범)은 급변하는 부동산 시장 환경에 대응하고 지속가능한 산업 구조 전환에 기여할 전문 리더 양성을 목표로 ‘제8기 연세 부동산 최고위 과정’을 개설한다. 본 과정은 시장 구조 변화, 정책 환경, 산업 트렌드에 대한 종합적 이해를 바탕으로 전략적 의사 결정 역량을 갖춘 부동산 최고경영자 양성을 지향한다.
주임 교수인 ㈜제이에듀WM 고준석 대표는 신한은행에서 30년간 부동산투자자문센터장, 신한PWM프리빌리지서울센터장 등을 역임한 부동산 전문가다. 본 과정에는 함영진 우리은행부동산리서치랩장, 김인만 김인만부동산경제연구소 소장, 우종철한국자산관리공사 처장, 임동섭 알엠아이코리아 대표이사, 김제경투미부동산컨설팅 소장, 이상건 미래에셋투자와연금센터 전무, 이주현지지옥션 전문위원 등 업계를 대표하는 전문가들이 참여해 교육의 깊이를 더해왔다.
교육 주요 내용은 2026년 상반기 부동산 시장 전망과 투자 전략, 재건축·재개발 전략, 공매·경매분석, 주택 개발 및 정비사업 구조, 부동산 정책 활용, 세제 변화 대응 전략, 소액 투자 모델 등으로 구성된다. 사례 중심 학습으로 실질적 전략 수립 역량 강화를 목표로 한다. 제 8기 연세 부동산 최고위 과정은 2026년 3월 31일 입학식을 시작으로 매주 화요일 저녁 연세대 신촌캠퍼스 상남경영원에서 운영된다. 모집 인원은 50명 내외다. 수료 시 연세대 총장 및 상남경영원장 공동 명의수료증이 수여된다. 수료 이후에도 지속 교육 프로그램 등이 운영될 예정이다.
댓글 0