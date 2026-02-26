한양대, 생성형 AI 융합 최고경영자과정 개설

한양대는 4월, CEO 및 고위 임원을 대상으로 하는 ‘제2기 생성형 AI 융합 최고경영자과정’을 개설한다고 밝혔다. 급속히 확산되고 있는 생성형 AI(Generative AI)가 기업 경영 전반에 미치는 구조적 변화를 체계적으로 조망하고, 이를 실제 경영 현장에 적용할 수 있도록 설계된 실습 중심 최고경영자 교육 프로그램이다.
단순한 기술 이해를 넘어 경영 전략, 의사결정 구조, 업무 자동화, 마케팅 혁신, 조직 운영 방식에 이르기까지 기업 운영 전반을 포괄하는 융합형 커리큘럼으로 구성된다. 특히 생성형 AI를 경영 도구가 아닌 전략 자산으로 전환하는 것을 교육 목표로 설정한다. AI 시대 기업 경쟁력 확보를 위한 실질적 역량 강화를 지향한다.
교육은 이론과 실습을 결합한 실전형 구조로 운영된다. 1교시에서는 한양대 교수진과 산업 전문가들이 참여해 AI 시대 경영자가 갖춰야 할 전략적 인식과 의사결정 프레임을 중심으로 강의를 진행한다. 2교시에서는 경영자가 직접 생성형 AI를 활용하는 실습형 수업이 이어진다. 참가자들은 즉시 현장 적용이 가능한 실무 역량을 체계적으로 습득하게 된다. 실습 과정은 경영 보고서 및 이메일 자동 작성, 프레젠테이션 및 데이터 시각화, 마케팅 콘텐츠 제작, 맞춤형 GPT 챗봇 구축 등 실제 기업 경영과 직결되는 주제로 구성된다.
‘제2기 생성형 AI 융합 최고경영자과정’은 4월 8일부터 7월 15일까지 총 15주간 매주 수요일 한양대 서울캠퍼스에서 진행한다. 대상은 기업 CEO 및 고위 임원 40명 내외다.
한양대 관계자는 “생성형 AI는 경영자의 필수 전략 자산”이라며 “기업 리더들이 AI를 경영의 언어로 활용해 산업 혁신을 주도하는 전략적 리더로 성장하길 기대한다”고 밝혔다.
