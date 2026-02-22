씨월드고속훼리, 헌혈자 1004명에게 운임 할인해준다

씨월드고속훼리(주)는 헌혈 문화 확산과 생명나눔 실천에 동참하기 위해 헌혈자에게 운임 할인 혜택을 제공하는 특별 행사를 실시한다고 22일 밝혔다.
행사는 ‘1004와 함께 하는 씨월드 생명나눔 프로젝트’로 최근 3개월 이내 헌혈에 참여한 고객을 대상으로 선착순 1004명에 한해 할인 혜택을 제공한다. 고객이 헌혈증을 제시할 경우 본인 포함해 동반 최대 4인까지 특별 할인이 적용된다.
이 행사는 여객 운임의 경우 평일·주말 구분 없이 이코노미석과 다인침대실에 대해 50% 할인이 적용되며, 차량 운임은 선임 30% 할인 혜택(1t 이상 차량 제외)이 제공된다. 예약은 씨월드고속훼리 홈페이지와 모바일 애플리케이션을 통해 가능하며 승선 적용 기간은 3월 9일부터 31일까지다.
씨월드고속훼리는 2021년 3월 제주 혈액원과 협약한 이후 헌혈자를 대상으로 여객과 차량 운임 20~30% 할인 혜택을 제공했다. 그 결과 최근 5년간 고객 5만5254명과 차량 1만6553대가 할인 혜택을 받으며 헌혈 문화 확산에 기여했다.
특히 봄철은 혈액 수급이 감소하는 시기인 만큼 이번 행사는 헌혈 참여를 독려하고 생명 나눔의 가치를 확산시켜 의미를 더하고 있다. 씨월드고속훼리 임직원도 헌혈에 참여해 사회적 책임의 가치를 되새기는 시간을 갖는다.
이종훈 씨월드고속훼리 대표는 “생명나눔에 동참해 주신 헌혈자께 깊이 감사드리며 더 많은 분이 헌혈에 참여하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
