사회
전통시장 주변 도로, 최대 2시간 주차 허용
동아일보
입력
2026-02-03 04:30
2026년 2월 3일 04시 30분
양회성 기자
프린트
2일 오후 서울 동대문구 경동시장 주변 도로에 차량들이 주차돼 있다. 행정안전부는 설 명절 물가 안정을 위해 이날부터 18일까지를 ‘설 물가 안정 특별대책기간’으로 정하고 전국 426개 전통시장 주변 도로에 최대 2시간까지 주차를 허용한다고 밝혔다.
#설 명절
#물가 안정
#특별대책기간
#전통시장
#주차 허용
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
