“AI 모빌리티, 국가 새 도시 모델 돼야”

광주시-국토부 첫 보고회
산-학-연-관 전문가 30여 명 참석
“핵심 기업 유치 필수적” 공감대
5월까지 단계별 로드맵 수립 계획
광주시가 이르면 2030년 신도시인 인공지능(AI) 모빌리티 국가시범도시를 완공하며 미래 모빌리티 산업 중심도시로 도약하고 있다.
광주시는 국토교통부와 함께 지난달 30일 광주시청에서 AI 모빌리티 국가시범도시 조성을 위한 사전기획 용역 착수보고회와 기획위원회 출범식을 열고 첫 회의를 개최했다고 2일 밝혔다. 시는 광산구 오운동 일대 338만 ㎡를 미래차 국가산업단지로 조성하고 있다. 미래차 국가산단은 광주글로벌모터스(GGM) 등이 입주한 빛그린산단과 진곡산업단지를 잇는 미래차 3각 벨트의 한 축이다.
AI 모빌리티 국가시범도시는 미래차 국가산단 내 99만 ㎡ 부지에 2030년부터 2031년까지 조성될 예정이다. 이 도시에서는 자율주행차와 도심항공교통(UAM), 로봇, 퍼스널 모빌리티(PM) 등이 운행된다.
산·학·연·관 전문가 30여 명이 참석한 착수보고회에 이어 기획위원회 첫 회의가 열렸다. 회의에서는 이 프로젝트가 광주의 미래 산업 지형을 바꿀 핵심 사업이라는 데 공감하며, 기존 스마트시티를 넘어서는 새로운 도시 모델이 돼야 한다는 데 의견을 모았다.
기획위원들은 광주가 지속 가능한 AI 모빌리티 시범도시로 자리매김하기 위해 핵심(앵커) 기업 유치가 필수적이며, AI 집적단지와 미래차 산업 기반, 에너지 산업 인프라를 연계·고도화하는 전략이 필요하다고 조언했다.
시는 5월까지 전문가 기획위원회를 중심으로 △국내외 사례 분석 △프로젝트 비전과 목표 설정 △입지 및 공간 구상 △메가 샌드박스 등 규제 혁신 방안 △단계별 로드맵을 수립할 계획이다. 이를 바탕으로 올해 안에 기본 구상을 마련하고 2028년 착공에 들어갈 방침이다.
AI 모빌리티 국가시범도시는 정부 국정과제인 미래 모빌리티와 K-AI 시티의 핵심 사업 중 하나다. 시범도시는 규제 프리존으로 운영되며 자율주행 전용 데이터센터, 첨단 모빌리티 관제센터, 연구개발 및 창업 지원시설, 자율주행차 시험 트랙, 도심항공교통 탑승·충전·정비시설인 버티포트 등 첨단 시설이 들어설 예정이다.
이곳에는 자율주행차와 도심항공교통을 연계하고, 인공지능 로봇이 가사와 물류를 담당하는 첨단 모빌리티 생태계가 구축된다. 건축물은 도로와 버티포트가 연결되고, 지하에는 물류와 로봇 이동 통로를 조성해 무인 물류 체계도 완성할 계획이다. 송윤태 광주시 AI모빌리티신도시팀장은 “AI 모빌리티 국가시범도시는 일본 시즈오카현 스소노의 옛 공장 터에 조성된 미래 실증도시인 도요타 우븐시티와 같은 모델 도시”라고 말했다.
시는 AI 모빌리티 미래산업 도시 실현을 위해 △AI 모빌리티 산업 기반 조성 △모빌리티 전용 AI 기반 시설 구축 △RE100 산단 등 세계적 수준의 환경 조성 △지역 기업 육성과 인재 양성 등 4대 전략을 제시했다. 앞서 정부의 자율주행 실증도시로 지정돼 자율주행차 200대가 광주 도심을 운행하게 된 데에는 국가 AI 데이터센터 등 우수한 AI 인프라가 결정적 역할을 했다는 평가다.
손두영 광주시 인공지능산업실장은 “AI 모빌리티 국가시범도시가 지역 균형발전과 경제 성장을 견인하는 신도시 모델이 될 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.
