사회적경제기업 힘내세요

[성북구] 초저금리 융자… 기업 당 최대 4000만 원 지원
성북구(구청장 이승로)가 경제적 어려움을 겪는 관내 사회적 경제 조직의 안정적 운영을 돕기 위해 연 0.75%의 파격적인 초저금리로 자금을 융자한다.
대상은 관련 조례에 따른 △사회적기업 △협동조합 △마을기업 △자활기업 등 관내 사회적경제기업으로, 거치기간 없이 최대 5년간 원리금균등분할상환 방식으로 기업 당 최대 4000만 원을 지원한다. 상·하반기에 걸쳐 총 4억 원의 사업비가 편성돼 있으며, 상반기 신청 기간은 9∼13일이다.
지원을 희망하는 기업은 성북구청 홈페이지 고시공고란을 확인한 후, 신청 서류를 갖춰 성북구청 8층 지역경제과로 방문 접수하면 된다.
지원 여부와 금액은 서류심사, 현장실사, 위원회 심사 등 3단계 과정을 거쳐 최종 결정된다.
구 관계자는 “고금리와 경기 침체로 경영난을 겪는 사회적경제 조직에 이번 초저리 융자사업이 실질적인 버팀목이 되길 바란다”고 말했다.
[은평구] 최대 1억 원 융자… 6개월 이상 기업이면 지원 대상
은평구(구청장 김미경)가 ‘사회적경제활성화기금 융자 지원사업’을 실시한다.
6개월 이상 사업을 수행하는 은평구 소재 사회적경제기업을 대상으로, 기업당 최대 1억 원의 융자를 연 1% 금리로 지원한다.
상환 조건은 ‘1년 거치 4년 원금균등분할상환’ 또는 ‘2년 거치 3년 원금균등분할상환’ 중 선택할 수 있다.
융자는 기금 소진 시까지 연중 상시로 접수를 받으며, 사회적경제활성화기금 융자 상환 중인 기업도 한도 내에서 추가로 융자를 받을 수 있다.
참여를 희망하는 사회적경제기업은 서류를 갖춰 은평구청 일자리경제과로 방문해 접수하면 된다.
지원 여부는 심의를 통하여 결정되며, 자세한 사항은 은평구청 홈페이지 내 ‘고시/공고’에서 확인할 수 있다.
김 구청장은 “시중 금리보다 낮은 금리로 운영자금을 지원하여 사회적경제기업 경영 안정을 도모하고 자생력을 강화할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
