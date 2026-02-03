사회적경제기업 힘내세요

  • 동아일보

글자크기 설정

[성북구] 초저금리 융자… 기업 당 최대 4000만 원 지원


2026 성북구 사회투자기금 융자사업 홍보 포스터. 성북구 제공
2026 성북구 사회투자기금 융자사업 홍보 포스터. 성북구 제공
성북구(구청장 이승로)가 경제적 어려움을 겪는 관내 사회적 경제 조직의 안정적 운영을 돕기 위해 연 0.75%의 파격적인 초저금리로 자금을 융자한다.

대상은 관련 조례에 따른 △사회적기업 △협동조합 △마을기업 △자활기업 등 관내 사회적경제기업으로, 거치기간 없이 최대 5년간 원리금균등분할상환 방식으로 기업 당 최대 4000만 원을 지원한다. 상·하반기에 걸쳐 총 4억 원의 사업비가 편성돼 있으며, 상반기 신청 기간은 9∼13일이다.

지원을 희망하는 기업은 성북구청 홈페이지 고시공고란을 확인한 후, 신청 서류를 갖춰 성북구청 8층 지역경제과로 방문 접수하면 된다.

지원 여부와 금액은 서류심사, 현장실사, 위원회 심사 등 3단계 과정을 거쳐 최종 결정된다.

구 관계자는 “고금리와 경기 침체로 경영난을 겪는 사회적경제 조직에 이번 초저리 융자사업이 실질적인 버팀목이 되길 바란다”고 말했다.

[은평구] 최대 1억 원 융자… 6개월 이상 기업이면 지원 대상

2026 은평구 사회적경제활성화기금 융자사업 홍보 포스터. 은평구 제공
2026 은평구 사회적경제활성화기금 융자사업 홍보 포스터. 은평구 제공
은평구(구청장 김미경)가 ‘사회적경제활성화기금 융자 지원사업’을 실시한다.

6개월 이상 사업을 수행하는 은평구 소재 사회적경제기업을 대상으로, 기업당 최대 1억 원의 융자를 연 1% 금리로 지원한다.

상환 조건은 ‘1년 거치 4년 원금균등분할상환’ 또는 ‘2년 거치 3년 원금균등분할상환’ 중 선택할 수 있다.

융자는 기금 소진 시까지 연중 상시로 접수를 받으며, 사회적경제활성화기금 융자 상환 중인 기업도 한도 내에서 추가로 융자를 받을 수 있다.

참여를 희망하는 사회적경제기업은 서류를 갖춰 은평구청 일자리경제과로 방문해 접수하면 된다.

지원 여부는 심의를 통하여 결정되며, 자세한 사항은 은평구청 홈페이지 내 ‘고시/공고’에서 확인할 수 있다.

김 구청장은 “시중 금리보다 낮은 금리로 운영자금을 지원하여 사회적경제기업 경영 안정을 도모하고 자생력을 강화할 수 있도록 하겠다”고 말했다.



#서울 톡톡#서울#성북구#사회적경제기업#은평구#사회적경제활성화기금 융자 지원사업
김수진 기자 genie87@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스