전북도, 금융중심지 지정 신청

금융위원회 산하 금융중심지추진위원회가 2019년 4월 보류했던 ‘금융중심지’ 지정에 전북도가 다시 도전장을 냈다. 전북도는 혁신도시와 만성지구 일대 개발을 뼈대로 한 금융중심지 지정 신청서를 최근 금융위에 제출했다고 1일 밝혔다.
전북도에 따르면 금융중심지 개발 예정 구역은 혁신도시와 만성지구 일대의 3.59㎢다. 금융기관이 입주할 중심업무지구 0.14㎢, 연관 산업과 지원 시설을 배치할 지원 업무지구 1.27㎢, 금융 인력의 정주 여건을 조성할 배후 주거지구 2.18㎢로 구성된다.
전북도가 추진하는 금융중심지는 △자산운용·농생명·기후 에너지 금융 특화 금융중심지 조성 △디지털 금융을 활용한 핀테크 연계 거점화 △금융중심지 기반 구축 등 크게 3가지다. 전북도는 서울의 종합금융, 부산의 해양·파생 금융에 이어 전북만의 특화 영역을 구축해 국가 금융산업의 삼각 체계를 완성하겠다는 구상이다.
금융중심지로 지정되면 금융기관 유치와 집적화를 위한 정부의 자금 지원, 신규 채용 및 교육훈련 보조금이 지급되며 법인세와 소득세 3년간 전액 감면 등 혜택이 주어진다.
금융위는 금융중심지 지정 평가단을 구성해 3~5월 현장실사를 진행하고, 6월경 지정 여부를 심의·의결을 할 예정이다. 전북도는 심사 과정에 적극 대응하고, 정치권과 경제계, 도민과 긴밀히 협력해 금융중심지 지정의 필요성과 국가적 효과에 대한 공감대를 키워나갈 방침이다.
김인태 전북도 기업유치지원실장은 “금융중심지 지정은 국가 공인 전략적 금융 거점이라는 위상을 확보하고, 지역경제 구조를 근본적으로 바꾸는 전환점이 될 것”이라고 말했다.
박영민 기자 minpress@donga.com
