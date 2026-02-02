혈액순환 개선 ‘천마’ 간편하게 드세요

전북 무주군은 천연기념물 반딧불이가 사는 고장이다. 환경 지표종인 반딧불이가 산다는 것은 무주군의 자연환경이 그만큼 맑고 깨끗하다는 의미다. 무주는 일조량이 풍부하고 일교차가 커 농특산물의 맛과 품질이 뛰어나다.
‘반딧불 사과’는 해발 400m 이상 산간 고랭지에서 재배된다. 서늘한 기온과 큰 일교차의 영향으로 과육이 단단하고 당도가 높다. 생육기 병해충 발생도 적어 상품성이 뛰어나며 저장성 또한 좋아 반딧불 농특산물 가운데서도 으뜸으로 꼽힌다. 농산물올림피아드대회 입상과 탑프루트 품질대상 수상을 비롯해 지리적표시제 및 지리적표시 단체표장에도 등록돼 품질과 신뢰를 함께 인정받고 있다.
천마는 고혈압과 두통 등 혈액순환 개선에 효능이 있는 웰빙 약용작물로 알려져 있다. 무주군 안성면은 천마 주산지로 전국 재배 면적의 63.8%를 차지한다. 무주 천마는 진액과 환, 고 등 다양한 가공품으로 만나볼 수 있다. 무주 농특산물은 무주군이 직접 운영하는 온라인 쇼핑몰 ‘무주반딧불사이버장터’에서 구입할 수 있다.
무주에는 소비자에게 사랑받는 또 다른 제품도 있다. 머루로 만든 반딧불 머루와인이다. 덕유양조와 샤또무주, 산들벗, 붉은진주, 애플린 등 무주군 내 5개 와인 공장에서 머루를 원료로 와인을 생산하고 있다. 머루와인은 각 와인 제조업체 홈페이지 등을 통해 구입할 수 있으며 750㎖ 1병은 2만∼2만5000원, 2병 세트는 4만∼5만 원대로 다양하다.
