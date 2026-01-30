AI로 복원한 백남준 ‘로봇 K-456’

29일 오후 경기 용인시 기흥구 백남준아트센터에서 백남준 서거 20주기를 기념하는 추모 공연이 열리고 있다. 이번 공연은 1965년 미국 뉴욕에서 선보인 백남준의 ‘로봇오페라’에 등장했던 ‘로봇 K-456’을 인공지능(AI) 기술로 복원해 극 형식으로 재구성한 것이다.

