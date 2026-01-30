본문으로 바로가기
사회
AI로 복원한 백남준 ‘로봇 K-456’
동아일보
입력
2026-01-30 04:30
2026년 1월 30일 04시 30분
신원건 기자
29일 오후 경기 용인시 기흥구 백남준아트센터에서 백남준 서거 20주기를 기념하는 추모 공연이 열리고 있다. 이번 공연은 1965년 미국 뉴욕에서 선보인 백남준의 ‘로봇오페라’에 등장했던 ‘로봇 K-456’을 인공지능(AI) 기술로 복원해 극 형식으로 재구성한 것이다.
#백남준아트센터
#추모 공연
#로봇오페라
#로봇 K-456
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
