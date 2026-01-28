“학원 없인 안 된다”…교사 10명 중 9명 “반에 수포자 있다”

학생들의 수학 포기 현상을 두고 교사들의 위기의식은 뚜렷했다. ‘매우 심각하다’고 평가한 교사는 25.9%, ‘심각하다’는 응답은 54.8%로, 교사 5명 중 4명 이상이 현 상황을 심각하게 받아들이고 있었다.
● 학생은 ‘어렵다’, 교사는 ‘기초 결손’…엇갈린 수학 포기 원인
수학을 포기하게 되는 이유를 놓고 학생과 교사의 시각은 엇갈렸다. 학생들은 ‘수학 문제가 어려워서’를 가장 큰 이유로 들었다. 응답자의 42.1%가 이를 선택했으며, 이어 ‘시험 점수가 오르지 않아서’(16.6%), ‘공부할 분량이 너무 많아서’(15.5%), ‘수학을 왜 배워야 하는지 모르겠다’(14.9%) 순으로 답이 이어졌다.
반면 교사들은 보다 구조적인 문제를 원인으로 짚었다. 교사의 46.6%는 ‘기초학력 부족, 누적된 학습 결손’을 학생들의 수학 포기를 설명하는 핵심 요인으로 선택했다. ‘수학에 대한 흥미·자신감 부족’은 29.4%, ‘가정 및 사회적 지원 환경 부족’은 10.8%로 나타났다. ‘수학 개념이나 문제의 높은 난도’는 8.7%에 그쳤다. ● 수학 사교육 없인 어렵다…학생·교사 인식의 공통점
수학 사교육 의존도 역시 높은 수준을 보였다. 전체 학생의 64.7%가 수학 사교육을 받고 있었고, 이들 가운데 85.9%는 선행학습을 경험한 것으로 조사됐다. 그러나 선행학습을 했음에도 30.3%는 해당 내용을 ‘이해하지 못하고 있다’고 답해 학습 효과에 의문이 제기됐다.
교사들 또한 학교 수업만으로는 한계가 있다고 판단했다. 초·중·고 교사의 60.2%는 ‘학교 수학 수업을 이해하기 위해 수학 사교육이 필요하다’고 응답했다. 특히 고등학교 교사의 70.4%는 ‘사교육 없이 킬러 문항을 풀기 어렵다’고 답해, 현행 수업과 평가 체계가 학생들에게 과도한 부담을 주고 있음을 시사했다.
● “수포자 원인은 난도와 서열화”…사교육걱정없는세상, 종합대책 촉구
사교육걱정없는세상은 이번 조사 결과를 근거로 교육부에 수포자 예방을 위한 종합 대책 수립을 요구했다. 단체는 “학생들이 수학을 포기하는 근본 원인이 과도한 난도와 상대적 서열화에 있다는 것이 증명됐다”며 “선행 사교육에 의존하지 않아도 안심되는 학교 교육 중심의 종합대책 마련을 강구하라”고 밝혔다.
이어 “수능과 내신 평가 체계를 절대평가로 개편해 ‘평가 덕분에 공부하고 싶은 환경’을 조성하라”고 주장했다.
또 고교 단계에서 진로와 전공에 따라 요구되는 수학 학습 수준을 명확히 제시해야 한다는 의견도 나왔다. 단체는 “진로와 무관하게 상위권 대학 진학을 위해 맹목적인 수학 선행 사교육이 과도하게 이뤄지고 있다”며 “고교 수준에서 요구되는 적정 수학 학습 범위를 국가 차원에서 제시해야 지금의 수포자 폭증세를 잠재울 수 있을 것”이라고 강조했다.
