간단히 먹으려 볶음밥 하다 ‘아찔’…인덕션 매트 화재 주의

상판 보호를 위해 인덕션 보호매트를 깔고 요리하다가 화재로 이어질 수 있다는 조사 결과가 나왔다.
한국소비자원은 27일 인덕션 보호매트가 고온에서 변형되거나 불이 붙을 위험이 있다며 사용에 주의를 당부했다. 인덕션 보호매트를 깔고 기름 요리를 하거나, 가열 도중 냄비 속 수분이 모두 사라진 상태로 사용할 경우 화재로 이어질 수 있다는 경고가 나왔다.
이에 소비자원은 시중에서 많이 판매되는 인덕션 보호매트 10개 제품을 대상으로 실제 조리 상황을 가정한 내열 안전성 시험을 진행했다. 온라인 판매 페이지와 제품 설명에 적힌 사용 시 주의사항도 함께 살펴봤다.
시험 결과, 국물 등 수분이 남아 있는 상태로 가열했을 때는 모든 제품에서 별다른 문제가 나타나지 않았다. 반면 기름을 사용해 조리하거나, 가열 중 수분이 모두 사라진 상태에서는 보호매트의 온도가 빠르게 올라가며 변형이나 그을음이 생기는 사례가 확인됐다.
특히 기름 요리를 고화력으로 8분 이상 이어갈 경우 보호매트의 온도가 200~300℃를 넘기면서 화재 위험이 커지는 것으로 나타났다. 수분이 완전히 증발한 상태에서 가열을 계속하면 평균 1분 남짓한 시간 안에 온도가 600℃ 이상까지 치솟는 경우도 있었다.
제품에 표시된 주의사항을 보면 대부분 ‘튀김 등 고온·장시간 조리에는 사용하지 말 것’, ‘빈 냄비 상태로 가열하지 말 것’ 등 화재 예방을 위한 안내가 포함돼 있었다.
소비자원은 보호매트를 사용할 때 △기름 요리에는 사용하지 말고 △가열 전 냄비에 음식물이 있는지 확인하며 △사용 직후에는 매트가 뜨거울 수 있다는 점에 주의하고 △제품별 사용 방법과 주의사항을 꼼꼼히 확인해 달라고 당부했다.
소비자원 관계자는 “인덕션 보호매트는 상판을 보호하기 위한 보조 용품일 뿐”이라며 “사용 방법을 지키지 않으면 화재로 이어질 수 있는 만큼 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.
