자리 없는 김 주무관 찾았더니 “집입니다”

제주 공직자 유연근무 크게 늘어
제주 공직자의 유연근무제 이용이 크게 늘어난 것으로 나타났다.
작년 3만 건 넘으며 3배 이상 증가
道 “일가정 양립 문화 확산 시킬 것”
25일 제주특별자치도에 따르면 지난해 도청 공직자의 유연근무제 이용 건수는 3만2385건으로, 전년 9100건에 비해 3배 이상 증가했다.
제주 공직자들이 가장 선호한 유형은 출퇴근 시간과 근무일을 자유롭게 조정할 수 있는 탄력근무제였다. 지난해 2만897건으로 전체의 64.5%를 차지했다. 이어 원격근무 방식인 재택근무가 1103건, 사무실이 아닌 특정 시설에서 근무하는 스마트워크가 385건이었다.
제주도는 유연근무제의 실질적 정착을 위해 다양한 지원책을 마련해 왔다. 지난해부터 부서장 성과평가에 부서원들의 유연근무제 사용 실적을 가점으로 반영하기 시작했고, 같은 해 1월부터는 원격근무자에게 ‘클라우드 컴퓨터 서비스’를 제공해 집이나 원격근무지에서도 개인 컴퓨터로 행정망에 접속해 업무를 처리할 수 있도록 했다.
지난해 실시한 만족도 조사에서는 이용 직원 전원이 재참여 의사를 밝혔으며, 업무 효율성 증대(61%), 심리적 안정(19%), 출퇴근 편의(12%) 등을 주요 장점으로 꼽았다.
제주도는 올해부터 모성보호시간과 육아시간 사용 실적도 부서장 성과평가에 반영할 계획이다.
김인영 제주도 특별자치행정국장은 “유연근무와 함께 육아 세대를 위한 시간 보장을 조직문화로 정착시켜 젊은 세대의 공직 근무 매력도를 높이고, 일·가정 양립 문화를 더욱 확산시켜 나가겠다”고 말했다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
