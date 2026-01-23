시베리아인 줄… 철원 체감 영하 36.8도

어제 아침 영하 24, 오늘은 영하 19도
22일 강원 철원군의 아침 최저기온이 영하 24.2도, 체감온도가 영하 36.8도까지 떨어지는 등 동장군이 맹위를 떨쳤다. 전라권과 제주, 울릉도에 대설주의보가 내려진 가운데 주말까지 한파가 이어지겠다. 주말 이후 맹추위는 꺾이겠지만 한반도 주변에 여전히 찬 공기가 머물면서 이달 말까지 평년보다 낮은 기온이 계속될 것으로 전망된다.
주말 지나면 맹추위 한풀 꺾이지만
차가운 북풍 기세에 1월 내내 영하권
기상청에 따르면 이날 강원 대관령은 영하 18.8도, 서울 영하 13.2도까지 떨어졌다. 평년보다 6, 7도가량 낮은 기온이다. 전남 목포, 해남, 영암과 전북 고창, 부안 등에는 대설주의보가 내려진 상태다. 울릉도에는 낮 12시 기준 25cm 안팎, 전북 무주에는 오전 10시 기준 16.1cm, 전남 영광에는 12.8cm의 눈이 쌓였다.
23일에도 충청과 전남을 중심으로 눈이 내리고 늦은 오후부터 밤 사이 서울에도 눈발이 날릴 것으로 예보됐다. 23일 예상 적설량은 광주, 전남 서부, 전북 서해안, 충남 서해안이 1∼3cm, 대전·세종·충남 내륙이 1cm 안팎, 수도권과 전북 내륙이 1cm 미만이다.
주말에도 한파가 이어지겠지만 아침 기온은 다소 오를 것으로 보인다. 23일 아침 최저기온은 영하 19도∼영하 2도, 낮 최고기온은 영하 4도∼영상 7도로 예보됐다. 남부지방 등은 낮 기온이 영상으로 오르겠다. 토요일인 24일 아침에는 최저기온이 영하 18도∼영하 1도, 낮 최고기온이 영하 6도∼영상 7도로 예보됐다.
이번 추위는 시베리아 상공의 찬 공기가 동쪽으로 빠져나가지 못하고 한반도로 내려오면서 이어지고 있다. 한반도에서 먼 북동쪽 베링해 지역에서 저기압이 정체돼 영하 40도∼영하 45도의 찬 공기가 남하하고 있는 것이다.
주말 이후 맹추위는 한풀 꺾이겠지만 다음 주에도 평년보다 추운 날씨가 이어질 것으로 보인다. 여전히 차가운 북풍이 비교적 온화한 남서풍보다 거센 상황이기 때문이다. 26∼31일 서울의 아침 기온은 영하 6도∼영하 9도로 평년보다 낮고 낮 기온도 영하에 머물 것으로 예보됐다. 다음 달 1일이 돼야 낮 최고기온이 영상권으로 오를 것으로 보인다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
