삼척 사과 ‘과율-신선도 향상 기술’ 보급 추진

  동아일보

3대 시범사업으로 경쟁력 강화

강원 삼척시가 온난화에 따른 과수 재배 지형 변화에 발맞춰 사과 산업 경쟁력 강화에 나섰다. 삼척시는 기후변화 대응 결실 향상 관리기술, 사과 다축수형(기둥 하나에서 가지를 여러 개 뽑아내는 방식) 보급, 사과 신선도 유지 향상 기술 보급 등 3대 시범사업을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

기후변화 대응 결실 향상 관리기술은 개화기 매개충인 꿀벌 감소로 인한 수정률 저하 문제를 해결하기 위한 것으로 수정벌과 인공수분 기술을 활용해 결실률과 상품과율을 높일 수 있을 전망이다.

사과 다축수형 보급 시범사업은 기계전정과 자동화 작업에 적합해 생산량을 2, 3배로 늘리고, 노동 소요시간도 25∼30% 줄이는 효과가 기대된다. 사과 신선도 유지 향상 기술보급 시범사업은 1-MCP(methylcyclopropene) 처리 기술을 활용해 사과의 저장·유통 기간을 기존 대비 2배 이상 연장할 수 있도록 하는 것이다.

삼척시는 이번 3대 시범사업을 통해 기후변화에 대응하는 안정적 생산체계 구축, 스마트 과원 기반 마련, 유통 경쟁력 강화를 이룰 수 있을 것으로 기대한다.

삼척시 관계자는 “사과 산업은 삼척 농업의 중요한 축으로 시범사업을 통해 생산부터 저장·유통까지 전 과정의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 농가와 함께 기술혁신을 이어가며 지속 가능한 농업을 실현해 나가겠다”고 밝혔다.

#강원#삼척 사과#사과 산업#3대 시범사업
이인모 기자 imlee@donga.com
