부산, 24시간 외상 진료 강화해 ‘응급실 뺑뺑이’ 줄인다

외상거점병원 2곳 신규 지정
부산시는 응급실 미수용과 환자 이송 지연으로 발생하는 문제를 해소하기 위해 다양한 정책을 추진한다고 22일 밝혔다. 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’로 인한 피해를 줄이겠다는 취지다.
약물중독환자 순차진료 도입
먼저 시는 중증 외상환자에 대한 신속하고 전문적인 치료 역량을 강화하기 위해 지역 외상 거점병원 2곳을 지정할 예정이다. 24시간 외상 응급 진료가 가능한 의료기관 가운데 외상 진료 인력과 시설, 장비 등 핵심 인프라와 운영 역량을 갖춘 곳을 선정한다. 중증 외상환자 발생 시 적절한 치료가 이뤄질 수 있도록 ‘부산형 외상 응급의료 체계’를 구축한다는 목표다.
지역 외상 거점병원은 중증 외상환자의 초기 치료와 안정화를 담당하고, 필요시 권역외상센터와 연계해 치료의 연속성을 확보할 계획이다. 권역외상센터는 고난도 수술과 집중 치료 체계를 맡는다.
이와 함께 급성 약물 중독 환자를 대상으로 ‘중증도별 순차 진료 체계’를 도입한다. 시 관계자는 “급성 약물 중독 환자는 증세 편차가 크고 병원 미수용과 전원이 잦은 점을 고려해 중증 치료기관과 경증 치료기관으로 구분한 순차 이송·진료 체계를 구축할 것”이라고 말했다.
이 사업은 부산시와 부산응급의료지원단이 총괄하고, 부산소방재난본부와 지역 응급의료기관 9곳이 참여해 추진된다. 사업 운영 과정에서 이송과 수용, 치료 관련 데이터를 체계적으로 수집·분석해 부산형 응급의료 체계 개선을 위한 정책 근거 자료로 활용할 방침이다.
조규율 부산시 시민건강국장은 “응급실 뺑뺑이 문제는 단일 사업으로 해결하기 어려운 구조적 과제인 만큼, 응급환자 유형과 중증도에 따른 체계적인 대응이 필요하다”며 “맞춤형 정책을 병행 추진해 시민이 신속하게 치료받을 수 있는 응급의료 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.
