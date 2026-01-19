방콕에도 ‘피싱 콜센터’…71억 가로챈 조직 7명 검거

태국 방콕에 근거지를 둔 채 검찰이나 금융감독원 등을 사칭해 약 71억 원을 가로챈 보이스피싱 조직이 경찰에 붙잡혔다. 19일 서울 서대문경찰서는 보이스피싱 조직의 콜센터 관리자와 상담원 등 7명을 범죄단체가입 및 활동, 통신사기피해환급법 위반 혐의로 검거했다고 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 카드사 배송원이나 금감원, 검찰 직원을 사칭해 피해자에게 접근했다. 피해자 명의의 대포통장이 사기 범죄에 이용됐다며 “특급 보안 사건인데 약식 조사로 진행할 테니 보유 중인 자산을 한곳에 모아 수표로 출금하면 검수 후 돌려주겠다”며 재산을 가로채는 게 주된 수법이었다. 이런 수법에 넘어간 피해자는 지난해 6월부터 10월까지 총 38명에 이르며 피해액은 70억8500만 원에 달했다.
경찰은 지난해 8월 말경 범죄 첩보를 입수해 수사에 착수했다. 이후 콜센터 관리자를 맡고 있던 40대 남성이 국내에 입국한 사실을 확인하고 10월 체포했다. 이어서 상담원 6명을 추가로 검거했으며, 나머지 일당 5명에 대해서도 체포영장을 발부받아 추적 중이다. 외국인으로 추정되는 총책도 검거하기 위해 수사력을 모으고 있다.
경찰 관계자는 “카드사나 금감원, 검찰 직원이라며 돈을 보내라는 시나리오는 100% 사기이니 각별한 주의가 필요하다”며 “갈수록 수법이 고도화되고 있는 만큼 혼자서 판단하지 말고 112신고 등을 통한 수사기관 상담이나 가족 등 주변인과 반드시 논의할 필요가 있다”고 당부했다.
